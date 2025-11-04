Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.
Дивіться також Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень
Що сказав Зеленський?
Глава держави зазначив, що іноді командири діляться неповною інформацією про ситуацію на фронті. Хтось може замовчувати втрати позицій.
По-перше, цього не потрібно боятися, тому що це війна проти такої здорової махини. Не потрібно боятися, що ти втратив якусь позицію, треба бути розумним. Зберіг особовий склад – молодець. Є особовий склад, ти потім вирішуєш як і відновиш становище,
– підкреслив Зеленський.
Також президент додав, що в разі втрати особового складу – це вже інша справа.
Дивіться також Коли Україна розпочне масове виробництво ракет "Фламінго" та "Рута": Зеленський дав відповідь
Ситуація на фронті: що говорив президент?
Зеленський підкреслив, що головний тиск російських військ нині зосереджений саме на Покровському напрямку в Донецькій області. У місті тривають запеклі бої. На території Покровська перебуває близько 260 – 300 російських військових. Він інформував, що в місті триває зачистка від окупантів.
Президент провів Ставку, під час якої обговорили ситуацію на кількох напрямках фронту, зокрема поблизу Куп'янська, де, за його словами, залишається близько 60 російських військових. Він зазначив, що дати проведення зачистки міста від російських загарбників вже визначені, однак з міркувань безпеки наразі їх не розголошують.
До слова, за даними Генштабу від початку доби 3 листопада на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.