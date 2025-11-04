Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

Глава государства отметил, что иногда командиры делятся неполной информацией о ситуации на фронте. Кто-то может замалчивать потери позиций.

Во-первых, этого не нужно бояться, потому что это война против такой здоровой махины. Не нужно бояться, что ты потерял какую-то позицию, надо быть умным. Сохранил личный состав – молодец. Есть личный состав, ты потом решаешь как и восстановишь положение,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что в случае потери личного состава – это уже другое дело.

Ситуация на фронте: что говорил президент?