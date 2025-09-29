Россияне продолжают давить на Купянском направлении. Враг пытается захватить Купянск, однако все его попытки тщетны.

Офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс", лейтенант Никита Суглобов в эфире 24 Канала рассказал, что ситуация на Купянском направлении является тяжелой для украинских сил. В то же время они ее полностью контролируют.

К теме Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Удалось ли россиянам продвинуться на Купянском направлении?

"Противник пытается с помощью диверсионных групп протиснуться вглубь самого города. В Купянске эти группы в дальнейшем накапливаются, устраивают диверсии и ожидают дальнейших указаний", – объяснил офицер подразделения "Феникс".

В то же время для оккупантов этот город является чужим, и поэтому они, по его словам, становятся достаточно легкой мишенью для Сил обороны.

Наши пилоты из пограничного подразделения "Феникс" ежедневно патрулируют отдельные участки фронта на этом направлении. Можем констатировать, что пока непосредственно на нашем участке враг продвинуться не смог,

– подтвердил лейтенант.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Также он объяснил, к какой тактике прибегает враг и какую технику использует в период ухудшения погодных условий.

Сейчас противник, возможно, откладывает использование тяжелой техники для более благоприятных условий, как погодных, так и тех, что складываются непосредственно на поле боя,

– подчеркнул Никита Суглобов.

Кроме того, как отметил офицер подразделения "Феникс", россияне используют тактику малых пехотных групп, которые по двое или по трое продвигаются по определенным направлениям, пытаясь где-то закрепиться и накопиться, вероятно для дальнейшего штурма.

Однако подразделение "Феникс", по его словам, эффективно обнаруживает такие передвижения и прекращает эти попытки россиян с самого начала.

Почему для военных важное значение имеет автомобиль?

Автомобиль на фронте является расходным материалом. Однако он нужен пилотам подразделения "Феникс" для того, чтобы быстро и эффективно осуществлять такие маневры, как пересменка личного состава.

Продолжается сбор на автомобиль Nissan Navara New для структурного подразделения ГО БАС "Феникс". Задонатить можно по этой ссылке.

"Также автомобиль является основным средством осуществления логистики в нашем подразделении. Подвоз провизии, боекомплекта, дронов. Без него наша деятельность может просто обвалиться, потому что без логистики, очень трудно", – объяснил офицер подразделения "Феникс".

Он добавил, что иногда автомобиль – это и спасение военных, ведь на фронте от скорости и мобильности многое зависит.

Ситуация на Купянском направлении: важное