Росіяни продовжують тиснути на Куп'янському напрямку. Ворог намагається захопити Куп'янськ, проте усі його спроби є марними.

Офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс", лейтенант Микита Суглобов в ефірі 24 Каналу розповів, що ситуація на Куп'янському напрямку є важкою для українських сил. Водночас вони її цілком контролюють.

Чи вдалось росіянам просунутися на Куп'янському напрямку?

"Противник намагається за допомогою диверсійних груп протиснутися вглиб самого міста. У Куп'янську ці групи надалі накопичуються, влаштовують диверсії та очікують подальших вказівок", – пояснив офіцер підрозділу "Фенікс".

Водночас для окупантів це місто є чужим, і тому вони, за його словами, стають досить легкою мішенню для Сил оборони.

Наші пілоти з прикордонного підрозділу "Фенікс" щоденно патрулюють окремі ділянки фронту на цьому напрямку. Можемо констатувати, що наразі безпосередньо на нашій ділянці ворог просунутись не зміг,

– підтвердив лейтенант.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Також він пояснив, до якої тактики вдається ворог та яку техніку використовує у період погіршення погодних умов.

Наразі противник, можливо, відкладає використання важкої техніки для сприятливіших умов, як погодних, так і тих, що складаються безпосередньо на полі бою,

– підкреслив Микита Суглобов.

Крім того, як зазначив офіцер підрозділу "Фенікс", росіяни використовують тактику малих піхотних груп, які по двоє чи по троє просуваються по певних напрямках, намагаючись десь закріпитись та накопичитись, імовірно для подальшого штурму.

Однак підрозділ "Фенікс", за його словами, ефективно виявляє такі пересування і припиняє ці спроби росіян з самого початку.

Чому для військових важливе значення має автомобіль?

Автомобіль на фронті є витратним матеріалом. Проте він потрібний пілотам підрозділу "Фенікс" для того, щоб швидко та ефективно здійснювати такі маневри, як перезмінка особового складу.

Триває збір на автомобіль Nissan Navara New для структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс". Задонатити можна за цим посиланням.

"Також автомобіль є основним засобом здійснення логістики в нашому підрозділі. Підвіз провізії, боєкомплекту, дронів. Без нього наша діяльність може просто обвалитися, тому що без логістики, дуже важко", – пояснив офіцер підрозділу "Фенікс".

Він додав, що подекуди автомобіль – це і порятунок військових, адже на фронті від швидкості та мобільності багато чого залежить.

Ситуація на Куп'янському напрямку: важливе