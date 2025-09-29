Про це 24 Каналу розповів журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке. За його словами, такі дії не можна назвати розумною тактикою чи хитрим підходом. Росіяни використовують принцип "троянського коня", якому вже багато років.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?

Як наголосив Рьопке, аналогічну тактику використовували ще в часи Другої світової війни, коли просувалися підземними каналами та трубопроводами під містами.

Попри це, є питання щодо того, чому окупантам вдається це робити. Потрібно ретельно видивлятися, де розташовані трубопроводи, які росіяни можуть використати.

Не розумію, чому росіяни спершу знаходять трубопровід, проходять та виходять з нього, а потім українці усвідомлюють, що там був трубопровід. Україні потрібно ретельно картографувати ці об'єкти. Вони можуть бути під вогневим контролем. Але це не значить, що там вдається знищити всіх росіян. Можливо, виходить вибити 30-70% від групи. Але все одно частина з 130 російських солдатів прорветься за лінію фронту,

– сказав Рьопке.

На Куп'янському напрямку Сили оборони України тримають під вогневим контролем трубу, яку використовували окупанти. Зараз вони намагаються просуватися там, як і раніше, через річку Оскіл.

