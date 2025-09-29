Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке. По его словам, такие действия нельзя назвать разумной тактикой или хитрым подходом. Россияне используют принцип "троянского коня", которому уже много лет.

Какова ситуация на Купянском направлении?

Как отметил Рьопке, аналогичную тактику использовали еще во времена Второй мировой войны, когда продвигались по подземным каналам и трубопроводам под городами.

Несмотря на это, есть вопросы относительно того, почему оккупантам удается это делать. Нужно тщательно высматривать, где расположены трубопроводы, которые россияне могут использовать.

Не понимаю, почему россияне сначала находят трубопровод, проходят и выходят из него, а потом украинцы осознают, что там был трубопровод. Украине нужно тщательно картографировать эти объекты. Они могут быть под огневым контролем. Но это не значит, что там удается уничтожить всех россиян. Возможно, получается выбить 30-70% от группы. Но все равно часть из 130 российских солдат прорвется за линию фронта,

– сказал Репке.

На Купянском направлении Силы обороны Украины держат под огневым контролем трубу, которую использовали оккупанты. Сейчас они пытаются продвигаться там, как и раньше, через реку Оскол.

Ситуация на фронте: кратко