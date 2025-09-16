Оккупанты смогли побыть там всего несколько часов, – ОСУВ "Днепр" об освобождении села Филия
- Украинские военные зачистили село Филия на Днепропетровщине, несмотря на попытки россиян закрепиться там.
- Оккупанты пытаются взять Новопавловку, но украинская оборона эффективно противодействует их атакам.
За день 16 сентября, по состоянию на 18:00, на Новопавловском направлении россияне совершили 14 атак. Украинские военные подтвердили, что держат контроль над селом Филия, несмотря на попытки оккупантов закрепиться.
О ситуации возле Днепропетровской области и бесполезной деятельности врага рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Какова ситуация на Новопавловском направлении?
Алексей Бельский рассказал, что с 12 сентября населенный пункт Филия, что на Днепропетровщине, находится под контролем украинских военных. Российские войска смогли зайти туда, но их быстро выбили ВСУ.
Оккупанты туда (в Филию – 24 Канал) зашли, побыли там всего несколько часов, помахали флажком и их отсюда выбили. Филия – по сути "южные ворота" в Новопавловку,
– сказали в ОСУВ "Днепр".
Отмечается, что оккупанты намерены зайти в Новопавловку, однако северные подступы к этому населенному пункту прикрывает село Муравка.
Россияне уже длительное время пытаются взять Новопавловку, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции.
В то же время Бельский добавил, что оккупанты пытаются закрепиться в Днепропетровской области, но везде наталкиваются на сильную украинскую оборону, которая оперативно обезвреживает противника.
Какая ситуация на фронте?
Российские войска продвинулись на Купянском и Новопавловском направлениях, а также в восточных районах Запорожья. В то же время ВСУ освободили Паньковку в Донецкой области.
В течение 15 сентября на линии фронта зафиксировано 208 боестолкновений. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где украинские военные отбили 54 штурма.
За неделю россияне совершили 1 349 атак, что превышает показатели предыдущих недель.
Оккупанты смогли продвинуться вблизи трех населенных пунктов: Новоивановки в Запорожской области, Ивановки на Днепропетровщине и Звирово в Донецкой области.