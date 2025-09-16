Окупанти змогли побути там лише кілька годин, – ОСУВ "Дніпро" про звільнення села Філія
- Українські військові зачистили село Філія на Дніпропетровщині, попри спроби росіян закріпитися там.
- Окупанти намагаються взяти Новопавлівку, але українська оборона ефективно протидіє їхнім атакам.
За день 16 вересня, станом на 18:00, на Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 14 атак. Українські військові підтвердили, що тримають контроль над селом Філія, попри спроби окупантів закріпитися.
Про ситуацію біля Дніпропетровської області та марну діяльність ворога розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Яка ситуація на Новопавлівському напрямку?
Олексій Бєльський розповів, що з 12 вересня населений пункт Філія, що на Дніпропетровщині, перебуває під контролем українських військових. Російські війська змогли зайти туди, але їх швидко вибили ЗСУ.
Окупанти туди (у Філію – 24 Канал) зайшли, побули там лише кілька годин, помахали прапорцем і їх звідси вибили. Філія – по суті "південні ворота" до Новопавлівки,
– сказали в ОСУВ "Дніпро".
Зазначається, що окупанти мають намір зайти в Новопавлівку, проте північні підступи до цього населеного пункту прикриває село Муравка.
Росіяни вже тривалий час намагаються взяти Новопавлівку, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції.
Водночас Бєльський додав, що окупанти намагаються закріпитися у Дніпропетровській області, але всюди наштовхуються на сильну українську оборону, яка оперативно знешкоджує противника.
Яка ситуація на фронті?
Російські війська просунулися на Куп'янському та Новопавлівському напрямках, а також у східних районах Запоріжжя. Водночас ЗСУ звільнили Паньківку на Донеччині.
Протягом 15 вересня на лінії фронту зафіксовано 208 боєзіткнень. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де українські військові відбили 54 штурми.
За тиждень росіяни здійснили 1 349 атак, що перевищує показники попередніх тижнів.
Окупанти змогли просунутися поблизу трьох населених пунктів: Новоіванівки в Запорізькій області, Іванівки на Дніпропетровщині та Звірового в Донецькій області.