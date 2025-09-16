За день 16 вересня, станом на 18:00, на Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 14 атак. Українські військові підтвердили, що тримають контроль над селом Філія, попри спроби окупантів закріпитися.

Про ситуацію біля Дніпропетровської області та марну діяльність ворога розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни мали успіх у Куп'янську та на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку?

Олексій Бєльський розповів, що з 12 вересня населений пункт Філія, що на Дніпропетровщині, перебуває під контролем українських військових. Російські війська змогли зайти туди, але їх швидко вибили ЗСУ.

Окупанти туди (у Філію – 24 Канал) зайшли, побули там лише кілька годин, помахали прапорцем і їх звідси вибили. Філія – по суті "південні ворота" до Новопавлівки,

– сказали в ОСУВ "Дніпро".

Зазначається, що окупанти мають намір зайти в Новопавлівку, проте північні підступи до цього населеного пункту прикриває село Муравка.

Росіяни вже тривалий час намагаються взяти Новопавлівку, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції.

Водночас Бєльський додав, що окупанти намагаються закріпитися у Дніпропетровській області, але всюди наштовхуються на сильну українську оборону, яка оперативно знешкоджує противника.

Яка ситуація на фронті?