Ситуация оставляет желать лучшего, – языковой омбудсмен упрекнул театры из-за невыполнения норм

Государственные театры плохо выполняют нормы языкового закона. Большая часть из них не проводит культурно-художественные мероприятия на украинском языке.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он рассказал, что состоялся анализ того, как соблюдают закон театры, которые принадлежат к сфере управления Министерства культуры и информационной политики.

Обратите внимание Кремень пригрозил украинским каналам санкциями за нарушения языкового закона

Анализ театров Украины

"Ситуация оставляет желать лучшего", – сказал Кремень. Ведь по состоянию на 1 сентября 2021 года только 2 из 7 театров представления проводили на государственном языке. Норм придерживались только:

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко в Киеве. Там провели все 309 спектаклей – на украинском;

Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове. Там провели все 306 спектаклей – на украинском.

Информация содержит данные за 8 месяцев 2021 года, в том числе и за период, когда норма не вступила в силу.

Кремень подчеркнул, что государство начнет контролировать применение государственно языка в театрах, которые нарушают языковые законы.

О каких нормах речь

Уже 16 июля 2021 года вступила в силу 23 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно документу, культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия надо проводить на государственном языке.

Кроме этого, театральные представления на другом языке нужно переводить государственной, используя субтитры, звуковой перевод и тому подобное.



Нормы языкового закона / Инфографика 24 канала

Текст публикации Тараса Кремня в фейсбуке:

Ситуация с выполнением норм языкового закона государственными театрами оставляет желать лучшего. 16 июля 2021 года вступила в силу 23 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.

Публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления на другом языке в государственном или коммунальном театре должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом. Мы проанализировали состояние выполнения соответствующей нормы семью театрами, относящихся к сфере управления МКИП и, откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего.

Стоит отметить, что информация, предоставленная Министерством культуры и информационной политики Украины, охватывает 8 месяцев текущего года и содержит данные, в том числе, за период, когда упомянутая норма еще не вступила в силу. Поэтому по состоянию на 1 сентября 2021 года полностью проводились представления на государственныом языке только в 2 театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (Киев), в котором все 309 спектаклей были исполнены на государственном языке, и Национальным академическим украинским драматическим театром имени Марии Заньковецкой (Львов) , где все 306 спектаклей были также исполнены на украинском.

Три национальных театра соблюдают нормы закона о том, что показ театрального представления на другом языке должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом. Так, в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко (Киев) из 132 спектаклей, проведенных за 8 месяцев 2021 года, 89 исполнялись на государственном языке, 43 – на другом языке и были переведены на государственный с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 исполнены на государственном языке, другие 88 были переведены. В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки (Киев) 16 спектаклей были исполнены на государственном языке, на другом языке с переводом на государственный – 318.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 3 представления исполнялись на государственном языке, 102 – на другом, лишь 45 из которых были переведены на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом. Похожая ситуация и в Харькове, где в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей, исполненных на негосударственном языке, только 19 были переведены с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

В целом же в Харьковском национальном академическом театре состоялся показ 132 спектаклей, из которых на государственном языке были исполнены 4 оперы, 32 больших и камерных концерта сугубо на украинском и 47 концертов, где украинские произведения исполнялись рядом с иноязычными. Аналогичная ситуация в Одессе и Харькове зафиксирована и по результатам выездных мониторингов, которые недавно проводил Секретариат Уполномоченного.

О деталях мы сообщим дополнительно. В отношении театров, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, о чем свидетельствуют очередные обращения в наш адрес, будут начаты мероприятия государственного контроля за использванием государственного языка.