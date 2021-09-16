Жалобы касались 25 украинских телеканалов. Об этом Тарас Кремень заявил по результатам проверки соблюдения телеканалами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Офис вещательного омбудсмена проверит 5 каналов
- "1+1",
- "Интер",
- ICTV,
- МЕГА,
- "Украина".
Многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций,
– предупредил Кремень.
Он добавил, что у телеканалов было 2 года, чтобы подготовиться к новому закону.
В течение 16 июля – 16 сентября Офис омбудсмена начал 30 проверок в таких сферах:
- информация для общего ознакомления,
- обслуживание потребителей,
- местное самоуправление,
- образование,
- телевидение,
- национальная безопасность и оборона.
О результатах пообещали сообщить дополнительно.
Нормы языкового закона в Украине / Инфографика 24 канала