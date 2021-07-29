Кто должен штрафовать нарушителей
Из-за разногласий в законах о языке и телевидении Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания сложно штрафовать нарушителей. Об этом министр культуры и информационной политики заявил в интервью.
Актуально Несмотря на новые языковые нормы: украинские телеканалы дерзко нарушают закон
Насколько я понимаю, определенные санкции предусмотрены законом о языке. То есть это полномочия языкового омбудсмена Тараса Кремня,
– сказал Ткаченко.
Для того, чтобы урегулировать эту ситуацию министерство разработало новый закон о СМИ. Сейчас он находится на этапе вынесения в Верховную Раду для первого чтения.
Почему каналы не соблюдают закон
Различия в законе фактически позволили телеканалам самим решать, придерживатся ли новых правил. Большинство же не перешло на украинский дубляж. Ткаченко объяснил – все из-за экономических вопросов.
Для того, чтобы нормально заработала норма закона, власть должна придумать, как поддержать съемку украиноязычных сериалов, чтобы компенсировать телеканалам убытки. Ведь российский продукт они могли продавать в Россию и на этом зарабатывать деньги.
Изготовление украиноязычного сериала стоит сейчас до 40 тысяч долларов за серию. Повезет, если в 3 – 4 показах эти сериалы отобьются с точки зрения рекламы. Изготовление сериала на русском языке стоит дороже, но при продаже в Россию эти средства возвращаются,
– пояснил министр.
Он отметил, что является сторонником мягкой украинизации. Ведь "нельзя заставить телеканалы перестраиваться без соответствующей поддержки".
Заметим, что у телеканалов было 2 года, чтобы перейти на украинский язык. Однако, по словам Ткаченко, этого мало.