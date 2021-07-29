Кто должен штрафовать нарушителей

Из-за разногласий в законах о языке и телевидении Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания сложно штрафовать нарушителей. Об этом министр культуры и информационной политики заявил в интервью.

Актуально Несмотря на новые языковые нормы: украинские телеканалы дерзко нарушают закон

Насколько я понимаю, определенные санкции предусмотрены законом о языке. То есть это полномочия языкового омбудсмена Тараса Кремня,

– сказал Ткаченко.

Для того, чтобы урегулировать эту ситуацию министерство разработало новый закон о СМИ. Сейчас он находится на этапе вынесения в Верховную Раду для первого чтения.

Почему каналы не соблюдают закон

Различия в законе фактически позволили телеканалам самим решать, придерживатся ли новых правил. Большинство же не перешло на украинский дубляж. Ткаченко объяснил – все из-за экономических вопросов.

Для того, чтобы нормально заработала норма закона, власть должна придумать, как поддержать съемку украиноязычных сериалов, чтобы компенсировать телеканалам убытки. Ведь российский продукт они могли продавать в Россию и на этом зарабатывать деньги.

Изготовление украиноязычного сериала стоит сейчас до 40 тысяч долларов за серию. Повезет, если в 3 – 4 показах эти сериалы отобьются с точки зрения рекламы. Изготовление сериала на русском языке стоит дороже, но при продаже в Россию эти средства возвращаются,

– пояснил министр.

Он отметил, что является сторонником мягкой украинизации. Ведь "нельзя заставить телеканалы перестраиваться без соответствующей поддержки".

Заметим, что у телеканалов было 2 года, чтобы перейти на украинский язык. Однако, по словам Ткаченко, этого мало.



Нормы языкового закона / Инфографика 24 канала