Контратаки ВСУ и патовая ситуация для россиян: что происходит у Бахмута

Ситуация вблизи Бахмута в Донецкой области остается крайне напряженной. Несмотря на системное давление врага, украинские защитники дают отпор российским оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, о системном контрнаступлении украинских войск возле Бахмута пока речь не идет.

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Говорить о том, что Украина перехватила инициативу у Бахмута, можно будет только тогда, когда ВСУ пойдут в активное и непрерывное наступление.

Однако сейчас мы контролируем ситуацию в обороне Бахмута. И говорить о том, что нужно выводить войска, на эту минуту нецелесообразно,

– сказал военный обозреватель.

Он пояснил, что оперативная ситуация на фронте меняется почти ежеминутно.

ВСУ отбросили оккупантов

Украинские защитники не просто контролируют ситуацию у города. Более того, как сообщил Коваленко, Силы обороны Украины осуществили несколько контратак на Бахмутском направлении, в частности:

в районе трассы Т 0504 – неподалеку от населенных пунктов Ивановское и Константиновка;

вблизи автодороги Т 0506 – на участке Хромово – Часов Яр.

"Эти логистические артерии уже не первый месяц находятся под огневым влиянием со стороны российских оккупантов. Однако то, что мы смогли оттеснить врага от этих логистических артерий, имеет крайне важное значение", – подчеркнул военный обозреватель.

Обратите внимание – Враг пытается взять Бахмут в окружение: смотрите видео

Буфер безопасности для логистических артерий

По словам Коваленко, успешные контратаки украинских защитников важны по двум причинам.

Во-первых, это уменьшает эффективность использования россиянами средств поражения по этим трассам. Военный обозреватель объяснил, что автодороги по-прежнему остаются под огневым влиянием врага. Но поскольку оккупанты теперь находятся на большем расстоянии от дорог, то и удары по путям будут менее эффективными.

Во-вторых, ВСУ создали своеобразный буфер безопасности для этих трасс. В случае мощного штурма оккупанты не смогут быстро преодолеть определенное расстояние и стремительно перерезать эти трассы уже физически.

Военный обозреватель отметил, что для Украины крайне важно обезопасить дороги Т 0504 и Т 0506.

"Для нас самое важное – чтобы постоянно был буфер безопасности возле этих дорог, что позволяет нам эффективно обеспечивать наши подразделения в Бахмуте", – сказал Коваленко.

Почему Россия перебрасывает в Бахмут самые элитные подразделения

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" подчеркнул, что основная роль, которую сейчас исполняет Бахмут, – это истощение российских войск. С этой задачей Силы обороны Украины справляются наилучшим образом.

"Россияне меняют тактику под Бахмутом. Они уже давно не делают особый акцент на использование подразделений ЧВК "Вагнера", особенно после Соледара", – отметил Коваленко.

Зато оккупанты под Бахмутом начали делать ставку на элитные подразделения своей армии, в частности:

106 воздушно-десантную дивизию;

217 воздушно-десантный полк;

57 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск армии России.

Как отметил военный обозреватель, дело не в том, что Россия решила применить свои самые профессиональные подразделения. Причина гораздо более прозаичная.

Оккупанты пытаются перебрасывать те подразделения, в которых есть более-менее полная штатная комплектация и техника. Им не хватает техники для того, чтобы полноценно совершать штурмовые действия,

– объяснил Коваленко.

Захватчики оказались в патовой ситуации в Бахмуте

После успешных контратак ВСУ захватчики отказались от мощного давления на логистические артерии Т 0504 и Т 0506. Враг сосредоточился на боях в городских условиях.

"Весь свой ресурс враг концентрирует на востоке Бахмута. Также оккупанты пытаются давить с севера и юга. С юга им вообще не удается ничего сделать. С севера – давят, но успехи 50 на 50", – рассказал Коваленко.

Он отметил, что пока оккупантам удалось продвинуться только в восточной части Бахмута – в частном секторе. Далее на пути россиян возникло природное препятствие – река Бахмутка, являющаяся своеобразной линией обороны украинских защитников.

Оккупанты находятся в патовой ситуации. Их уничтожают на тех локациях, где они разместились. А двигаться вперед, фактически через нашу линию обороны, они тоже сегодня не могут,

– подчеркнул военный обозреватель.

Коваленко добавил, что у врага пока не хватает ресурсов, чтобы форсировать реку Бахмутка.

Ситуация под Бахмутом: коротко