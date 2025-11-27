Будет большая проблема для россиян, – полковник запаса назвал тактические успехи ВСУ возле Покровска

Ситуация на Покровском направлении сейчас сложная. Российские оккупанты контролируют южную часть Покровска, а также часть Мирнограда. Враг расширяет свое присутствие возле Красного Лимана.

Однако ВСУ успешно решают тактические задачи. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что у захватчиков могут быть проблемы по продвижению в сторону Доброполья.

Какие результаты ВСУ возле Покровска?

Роман Свитан отметил, что россияне контролируют часть Покровска, которая южнее железной дороги. Украинские силы держат северную часть города. В Мирнограде одну часть захватили оккупанты, другая – находится под контролем ВСУ. Наши войска пытаются расширить логистику в город и обратно.

Они расширяют свое присутствие возле Красного Лимана. Если дальше будут продолжать движение в сторону Покровска, то могут взять под полный контроль нашу Мирноградскую группировку,

– подчеркнул военный эксперт.

В целом на Покровском направлении сложная ситуация. Продолжаются встречные бои. Однако формируется более-менее понятная линия боестолкновения, так называемая "килзона" с участием украинских пилотов БПЛА, FPV-дронов. Сейчас противостояние идет в воздухе, на земле.

Наши защитники удерживают высоты, особенно в северной части Покровска. Есть несколько позиций, которые обязательно нужно контролировать, чтобы не потерять полностью рубеж города. Этот вопрос сейчас решается.

Есть положительная динамика по решению тактических проблем. Если дать россиянам возможность выйти на Гришино и дальше продвигаться, они могут отрезать не только Мирноград, а еще и Покровск. Будет большая проблема для дальнейшего движения россиян в сторону Доброполья,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его словам, решая тактические задачи, можно достичь успехов на оперативном уровне, не дать россиянам возможности получить стратегическую перспективу для планирования наступательных операций в сторону Краматорска из Доброполья, а также движения на Полтавскую, Днепропетровскую области. Поэтому Покровск сейчас одновременно решает очень много проблем, не давая им развиваться.

Что происходит на Покровском направлении?