Действовать нестандартно, – генерал сказал, как разомкнуть клещи вокруг Покровска

Перед российскими оккупантами стоит задача захватить Покровск до середины ноября. Враг перебросил туда силы практически со всех направлений фронта. Там воюют опытные войска.

Однако ВСУ противодействуют захватчикам. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил 24 Каналу мнение, что в Покровске нужно действовать нестандартно.

Какие нестандартные действия нужны?

Николай Маломуж отметил, что для активного противодействия такому российскому штурму нужно привлечь альтернативные модели действий. На Покровском направлении действуют различные украинские подразделения. Ведь только комплексные решения могут противостоять врагу.

Действовать нестандартно. С одной стороны, это удары с флангов. Мы проводим эти операции буквально все сутки. Сложные, тяжелые. Враг в некоторой степени отступает. Тогда альтернативные удары в этом секторе, расширение ударов по Добропольскому направлению,

– подчеркнул он.

Добропольское направление оттягивает часть войск врага. Соответственно это уменьшение штурмов на Покровск. Также это специальные операции на севере и юге города и в самом Покровске по зачистке.

Это позволяет снизить наступательные операции, частично выбивать противника из отдельных огневых точек в городе и не дать возможности замкнуть эти клещи. Важная ситуация – разблокировали логистический путь Покровск – Мирноград, что не дает возможности полностью заблокировать доставку оружия, боеприпасов и живой силы в Покровск, в Мирноград,

– объяснил генерал армии.

Если Покровск падет, то это прямая угроза захвата Мирнограда. Поэтому удары с флангов по этим клещам очень важны. Идея заключается в том, чтобы не только держать условный полукотел, а ударить по этим клещам, обрезать их. Для этого надо специальные подразделения, которые могут действовать нестандартно.

Какая ситуация в Покровске?