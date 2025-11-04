Діяти нестандартно, – генерал сказав, як розімкнути кліщі навколо Покровська

Перед російськими окупантами стоїть завдання захопити Покровськ до середини листопада. Ворог перекинув туди сили практично з усіх напрямків фронту. Там воюють досвідчені війська.

Однак ЗСУ протидіють загарбникам. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж озвучив 24 Каналу думку, що у Покровську потрібно діяти нестандартно.

Які нестандартні дії потрібні?

Микола Маломуж зазначив, що для активної протидії такому російського штурму потрібно залучити альтернативні моделі дій. На Покровському напрямку діють різноманітні українські підрозділи. Адже тільки комплексні рішення можуть протистояти ворогу.

Діяти нестандартно. З одного боку, це удари з флангів. Ми проводимо ці операції буквально всю добу. Складні, тяжкі. Ворог деякою мірою відступає. Тоді альтернативні удари у цьому секторі, розширення ударів по Добропільському напрямку,

– підкреслив він.

Добропільський напрямок відтягує частину військ ворога. Відповідно це зменшення штурмів на Покровськ. Також це спеціальні операції на півночі і півдні міста і в самому Покровську щодо зачистки.

Це дозволяє знизити наступальні операції, частково вибивати противника з окремих вогневих точок в місті і не дати можливості замкнути ці кліщі. Важлива ситуація – розблокували логістичний шлях Покровськ – Мирноград, що не дає можливості повністю заблокувати доставку зброї, боєприпасів і живої сили до Покровська, до Мирнограда,

– пояснив генерал армії.

Якщо Покровськ впаде, то це пряма загроза захоплення Мирнограда. Тому удари з флангів по цих кліщах дуже важливі. Ідея полягає у тому, щоб не тільки тримати умовний напівкотел, а вдарити по цих кліщах, обрізати їх. Для цього треба спеціальні підрозділи, які можуть діяти нестандартно.

Яка ситуація у Покровську?