Украинские защитники продолжают держать оборону. В течение суток 13 октября ВСУ нашли и уничтожили противника на территории 3,4 километра квадратных под Покровском.

Какие успехи ВСУ под Покровском?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение суток 12 октября украинские войска провели поиск и уничтожение противника на 3,4 квадратных километрах территории Покровского района Донецкой области.

Кроме того, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 километра.

Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона,

– подчеркнул Сырский.

В Генштабе отмечают, что за время проведения Добропольской операции, по состоянию на 06:00 13 октября, освобождено 182,4 квадратных километра территории и зачищено от диверсионно-разведывательных групп противника 224,7 квадратных километра.

