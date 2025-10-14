Українські захисники продовжують тримати оборону. Протягом доби 13 жовтня ЗСУ знайшли та знищили противника на території 3,4 кілометра квадратних під Покровськом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також 1200 окупантів знищені разом з технікою: втрати ворога на 14 жовтня

Які успіхи ЗСУ під Покровськом?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що впродовж доби 12 жовтня українські війська провели пошук та знищення противника на 3,4 квадратних кілометрах території Покровського району Донецької області.

Крім того, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися до 1,6 кілометра.

Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону,

– наголосив Сирський.

Ліквідація ворога та його техніки на Донеччині: дивіться відео

У Генштабі зазначають, що за час проведення Добропільської операції, станом на 06:00 13 жовтня, звільнено 182,4 квадратних кілометра території та зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника 224,7 квадратних кілометра.

Нещодавні новини з фронту