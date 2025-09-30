Укр Рус
30 сентября, 18:29
2

Военный откровенно сказал, достаточно ли оружия и снарядов на фронте

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Кирилл Сазонов отметил, что ВСУ всегда нуждается в большем количестве оружия и техники, в частности, дронов, транспорта и систем ПВО.
  • Он отметил, что вражеские дроны создают сложности с логистикой, и украинская армия постоянно теряет технику и вооружение.

Во время войны никогда не бывает достаточно оружия, техники, снарядов и так далее. ВСУ нужно больше мин для минометов, снарядов для артиллерии, дронов, бомб, систем ПВО, транспорта и так далее.

Это в эфире 24 Канала отметил военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, много оружия не бывает.

Какие потребности есть у ВСУ сейчас?

Кирилл Сазонов отметил, что какие-то потребности закрывают сами военные, с чем-то помогают волонтеры, что-то закрывает государство. Поэтому такого, как в 2022 – 2023 годах нет. Однако, например, дроны, транспорт нужны постоянно.

Снаряды и мины ты используешь все, что тебе дадут, и можешь использовать больше. Поэтому много оружия не бывает. Нужно антидроновое оружие, некоторые БПЛА, транспорт. Вы видите, как сейчас работает логистика. Весь транспорт просто выносят, мы теряем его, 
– подчеркнул он.

Вражеские дроны работают постоянно, поэтому очень сложная ситуация с логистикой ВСУ. Российские беспилотники охотятся на транспорт. В общем украинская армия теряет и технику, и вооружение. Поэтому потребностей всегда много.

