Військовий відверто сказав, чи достатньо зброї та снарядів на фронті
- Кирило Сазонов наголосив, що ЗСУ завжди потребує більше зброї та техніки, зокрема, дронів, транспорту та систем ППО.
- Він зазначив, що ворожі дрони створюють складнощі з логістикою, і українська армія постійно втрачає техніку та озброєння.
Під час війни ніколи не буває достатньо зброї, техніки, снарядів і так далі. ЗСУ потрібно більше мін для мінометів, снарядів для артилерії, дронів, бомб, систем ППО, транспорту і так далі.
Це в ефірі 24 Каналу зауважив військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, забагато зброї не буває.
Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Які потреби є у ЗСУ зараз?
Кирило Сазонов зазначив, що якісь потреби закривають самі військові, з чимось допомагають волонтери, щось закриває держава. Тому такого, як у 2022 – 2023 роках немає. Однак, наприклад, дрони, транспорт потрібні постійно.
Снаряди та міни ти використаєш усі, що тобі дадуть, і можеш використати більше. Тому забагато зброї не буває. Потрібна антидронова зброя, деякі БпЛА, транспорт. Ви бачите, як зараз працює логістика. Весь транспорт просто виносять, ми втрачаємо його,
– підкреслив він.
Ворожі дрони працюють постійно, тому дуже складна ситуація з логістикою ЗСУ. Російські безпілотники полюють на транспорт. Загалом українська армія втрачає і техніку, і озброєння. Тому потреб завжди багато.
Зброя для України: останні новини
Президент України Володимир Зеленський звернувся до США з проханням передати Україні ракети Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив це та заявив, що останнє слово за Дональдом Трампом.
Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що Україна вперше отримає шведські винищувачі 4 покоління Gripen. Наразі невідомо, яку саме кількість літаків передасть Стокгольм та коли вони надійдуть.
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина передає Україні ще кілька систем Patriot. Наша держава може отримати їх до кінця 2025 року.