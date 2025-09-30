Це в ефірі 24 Каналу зауважив військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, забагато зброї не буває.

Які потреби є у ЗСУ зараз?

Кирило Сазонов зазначив, що якісь потреби закривають самі військові, з чимось допомагають волонтери, щось закриває держава. Тому такого, як у 2022 – 2023 роках немає. Однак, наприклад, дрони, транспорт потрібні постійно.

Снаряди та міни ти використаєш усі, що тобі дадуть, і можеш використати більше. Тому забагато зброї не буває. Потрібна антидронова зброя, деякі БпЛА, транспорт. Ви бачите, як зараз працює логістика. Весь транспорт просто виносять, ми втрачаємо його,

– підкреслив він.

Ворожі дрони працюють постійно, тому дуже складна ситуація з логістикою ЗСУ. Російські безпілотники полюють на транспорт. Загалом українська армія втрачає і техніку, і озброєння. Тому потреб завжди багато.

