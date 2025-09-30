Это в эфире 24 Канала отметил военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, много оружия не бывает.

Какие потребности есть у ВСУ сейчас?

Кирилл Сазонов отметил, что какие-то потребности закрывают сами военные, с чем-то помогают волонтеры, что-то закрывает государство. Поэтому такого, как в 2022 – 2023 годах нет. Однако, например, дроны, транспорт нужны постоянно.

Снаряды и мины ты используешь все, что тебе дадут, и можешь использовать больше. Поэтому много оружия не бывает. Нужно антидроновое оружие, некоторые БПЛА, транспорт. Вы видите, как сейчас работает логистика. Весь транспорт просто выносят, мы теряем его,

– подчеркнул он.

Вражеские дроны работают постоянно, поэтому очень сложная ситуация с логистикой ВСУ. Российские беспилотники охотятся на транспорт. В общем украинская армия теряет и технику, и вооружение. Поэтому потребностей всегда много.

