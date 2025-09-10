Российские оккупанты продолжают летне-осеннее наступление. У них есть время, пока не опадут листья. Они сейчас поставили себе цель зайти в несколько населенных пунктов.

Говорится о Лимане, Купянске, Покровске, Доброполье, Мирнограде. Это в эфире 24 Канала отметил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

"Они сейчас поставили цель зайти в несколько населенных пунктов. Это Лиман, Купянск, Покровск, Доброполье, Мирноград. Для того, чтобы потом в открытом поле не быть уничтоженными нашими же дронами. Потому что когда упадет "зеленка", не будет возможности скрываться в лесополосах, надо искать подвалы и дома", – объяснил он.

Именно поэтому россияне сейчас пытаются в течение ближайших двух месяцев зайти в наибольшее количество населенных пунктов, которое могут. Задача Сил обороны Украины – не допустить этого.

Какие перспективы россиян возле Покровска?

Андрей Ткачук отметил, что сейчас россияне могут пытаться наступать новой волной. Потому что они провели ротационные действия, сконцентрировали более 260 тысяч личного состава по всей Донецкой области, не только на Покровском направлении.

На Покровском просто доминирующая часть. Они хотели бы закончить Покровскую операцию до наступления холодов. Однако тоже не вижу там именно таких перспектив для россиян. Вижу для нас перспективы и осторожный оптимизм относительно наших контрдействий,

– подчеркнул майор ВСУ.

Комплексные действия Сил обороны Украины могут позволить отбить врага, оттянуть его от населенных пунктов и в течение периода ноябрь – март ликвидировать в свободном поле FPV-дронами, другими БПЛА.

Ситуация возле Покровска: последние новости