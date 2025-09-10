Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Также в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.
Смотрите также Россия идет на Северск, ВСУ продвигаются под Добропольем: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 9 боевых столкновений.
Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте
На Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боевых столкновений в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки было 7 атак россиян. ВСУ отбили штурмовые действия вражеских сил в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголовое, Колодязи, Заречное и Торское.
На Северском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.
Враг атаковал на Северском направлении: смотрите на карте
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло 3 боевых столкновения в районе Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты совершили 14 атак в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.
На Покровском направлении ВСУ остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.
Россияне 60 раз атаковали на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении наши защитники отбили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские захватчики наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Важно! За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также ВСУ обезвредили 3 танка, боевую бронированную машину, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 347 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, тяжелую огнеметную систему, 83 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Как изменилась обстановка на поле боя за последние сутки?
Аналитики американского Института изучения войны проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.
- Так, 9 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтвержденного прогресса не достигли.
- По данным аналитиков, ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука и Боровой.
- Как понятно из вышеуказанных данных Генштаба, оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении и на Лиманском и Северском направлениях, однако подтвержденного прогресса не достигли, о чем указали в ISW.
- ВСУ недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Согласно видеозаписям, наши войска продвинулись в пределах Катериновки (к юго-востоку от Константиновки).
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Россияне не прекращают терроризировать Донецкую область и продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, однако подтвержденного прогресса не достигли.
- Во вторник, 9 сентября, российская армия продолжила наступательные операции и на Покровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские захватчики продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 сентября, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся в восточной Муравке (к северо-востоку от Новопавловки).
- Оккупанты также продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденных успехов не достигли.
- В течение прошлых 2 дней российские войска также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, Обратного, Ольговского, Полтавки и Новоивановки, но не продвинулись вперед.
- За прошедшие сутки вражеские силы продолжили наступательные действия и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- По данным аналитиков, 8 и 9 сентября российская армия продолжила наступление вблизи Антоновского моста (к северо-востоку от Херсона), но подтвержденного продвижения не достигли.
Ситуация в Донецкой области: последние новости
Зеленский во время интервью изданию ABC отметил, что за период полномасштабной войны Россия оккупировала примерно 30% Донецкой области, эта территория была добыта ценой огромных человеческих потерь – миллионов жизней.
Он добавил, что сейчас Донбасс остается укрепленной территорией, где ВСУ оказывают мощное сопротивление. В случае захвата этих стратегически важных фортификаций оккупанты будут иметь подготовленную площадку для развития нового наступления.
К слову, в субботу, 6 сентября, Силы обороны освободили населенный пункт Заречное в Донецкой области, установив там украинский флаг.