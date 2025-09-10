Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Также в Институте изучения войны (ISW) аналитики проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 9 боевых столкновений.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки было 7 атак россиян. ВСУ отбили штурмовые действия вражеских сил в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголовое, Колодязи, Заречное и Торское.

На Северском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

Враг атаковал на Северском направлении: смотрите на карте

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло 3 боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 14 атак в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.

Россияне 60 раз атаковали на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Важно! За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также ВСУ обезвредили 3 танка, боевую бронированную машину, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 347 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, тяжелую огнеметную систему, 83 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Как изменилась обстановка на поле боя за последние сутки?

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.

Так, 9 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , однако подтвержденного прогресса не достигли.

, однако подтвержденного прогресса не достигли. По данным аналитиков, ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука и Боровой.

Как понятно из вышеуказанных данных Генштаба, оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении и на Лиманском и Северском направлениях , однако подтвержденного прогресса не достигли, о чем указали в ISW.

, однако подтвержденного прогресса не достигли, о чем указали в ISW. ВСУ недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Согласно видеозаписям, наши войска продвинулись в пределах Катериновки (к юго-востоку от Константиновки).

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Россияне не прекращают терроризировать Донецкую область и продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье , однако подтвержденного прогресса не достигли.

, однако подтвержденного прогресса не достигли. Во вторник, 9 сентября, российская армия продолжила наступательные операции и на Покровском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Российские захватчики продвинулись на Новопавловском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 сентября, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся в восточной Муравке (к северо-востоку от Новопавловки).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 сентября, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся в восточной Муравке (к северо-востоку от Новопавловки). Оккупанты также продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении , но подтвержденных успехов не достигли.

, но подтвержденных успехов не достигли. В течение прошлых 2 дней российские войска также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, Обратного, Ольговского, Полтавки и Новоивановки, но не продвинулись вперед.

вблизи Зеленого Поля, Обратного, Ольговского, Полтавки и Новоивановки, но не продвинулись вперед. За прошедшие сутки вражеские силы продолжили наступательные действия и на западе Запорожской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. По данным аналитиков, 8 и 9 сентября российская армия продолжила наступление вблизи Антоновского моста (к северо-востоку от Херсона), но подтвержденного продвижения не достигли.

