За прошедшие сутки российская армия потеряла 990 солдат. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 10 сентября?

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 091 000 (+990);
  • танков – 11 172 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 262 (+1);
  • артиллерийских систем – 32 606 (+29);
  • РСЗО – 1 482 (+1);
  • средств ПВО – 1 217 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 851 (+347);
  • крылатых ракет – 3 691 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 290 (+83);
  • специальной техники – 3 964 (+1).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понес враг в последнее время?

  • Украинские Силы обороны ликвидировали более 500 иностранных наемников из 28 государств, воевавших на стороне России. Значительная часть из них была из африканских стран.

  • Бойцы спецподразделений ГУР уничтожили российские системы ПВО в оккупированном Крыму, ликвидировав РЭБ "Подлет" и "Небо-М". Операция, проведена 6 сентября, стала возможной благодаря операторам дронов.

  • Дроны 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский наземный роботизированный комплекс на Северском направлении. Эта техника выполняла логистические задачи и перевозила провизию между позициями оккупантов. Украинский беспилотник действовал через оптоволоконный канал управления.