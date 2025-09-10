За прошедшие сутки российская армия потеряла 990 солдат. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 10 сентября?

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 091 000 (+990);

танков – 11 172 (+3);

боевых бронированных машин – 23 262 (+1);

артиллерийских систем – 32 606 (+29);

РСЗО – 1 482 (+1);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 851 (+347);

крылатых ракет – 3 691 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 61 290 (+83);

специальной техники – 3 964 (+1).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понес враг в последнее время?