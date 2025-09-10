Впродовж минулої доби російська армія втратила 990 солдатів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 10 вересня?

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 091 000 (+990);
  • танків – 11 172 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 262 (+1);
  • артилерійських систем – 32 606 (+29);
  • РСЗВ – 1 482 (+1);
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 851 (+347);
  • крилатих ракет – 3 691 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 290 (+83);
  • спеціальної техніки – 3 964 (+1).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнав ворог останнім часом?

  • Українські Сили оборони ліквідували понад 500 іноземних найманців із 28 держав, що воювали на боці Росії. Значна частина з них була з африканських країн.

  • Бійці спецпідрозділів ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму, ліквідувавши РЕБ "Подльот" та "Небо-М". Операція, проведена 6 вересня, стала можливою завдяки операторам дронів.

  • Дрони 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили російський наземний роботизований комплекс на Сіверському напрямку. Ця техніка виконувала логістичні завдання й перевозила провізію між позиціями окупантів. Український безпілотник діяв через оптоволоконний канал управління.