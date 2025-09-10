Російські окупанти продовжують літньо-осінній наступ. У них є час, поки не опаде листя. Вони зараз поставили собі ціль зайти у кілька населених пунктів.

Мовиться про Лиман, Куп'янськ, Покровськ, Добропілля, Мирноград. Це в ефірі 24 Каналу зауважив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

"Вони зараз поставили ціль зайти у кілька населених пунктів. Це Лиман, Куп'янськ, Покровськ, Добропілля, Мирноград. Для того, аби потім у відкритому полі не бути знищеними нашими ж дронами. Тому що коли впаде "зеленка", не буде можливості переховуватися в лісосмугах, треба шукати підвали і будинки", – пояснив він.

Саме тому росіяни зараз намагаються впродовж найближчих двох місяців зайти в найбільшу кількість населених пунктів, яку можуть. Завдання Сил оборони України – не допустити цього.

Які перспективи росіян біля Покровська?

Андрій Ткачук зазначив, що зараз росіяни можуть намагатися наступати новою хвилею. Тому що вони провели ротаційні дії, сконцентрували понад 260 тисяч особового складу по всій Донеччині, не лише на Покровському напрямку.

На Покровську просто домінуюча частина. Вони хотіли б закінчити Покровську операцію до настання холодів. Проте теж не бачу там саме таких перспектив для росіян. Бачу для нас перспективи і обережний оптимізм щодо наших контрдій,

– підкреслив майор ЗСУ.

Комплексні дії Сил оборони України можуть дозволити відбити ворога, відтягнути його від населених пунктів і протягом періоду листопад – березень ліквідовувати у вільному полі FPV-дронами, іншими БпЛА.

Ситуація біля Покровська: останні новини