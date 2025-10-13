Сейчас у россиян проблемы на Добропольском и Запорожском направлениях. Враг не ожидал там наступательных действий ВСУ, которые смогли достичь определенных успехов.

Из-за неожиданных действий украинских защитников оккупанты попали в ловушку. Это в эфире 24 Канала заметил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Смотрите также Новые направления, бои в Купянске, успехи под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю

Как враг попал в ловушку?

Алексей Гетьман отметил, что на Добропольском направлении наши бойцы взяли в окружение несколько группировок российской армии. Захватчики пытаются их деблокировать и перебрасывают дополнительную силу.

Сейчас врагу не удается ничего сделать. Им остается или сдаться в плен, или они будут ликвидированы. Это по меньшей мере отвлекает возможности россиян продолжать активные действия возле Покровска.

На Запорожское направление минимум несколько месяцев россияне подтягивали тяжелую технику, концентрировали войска и якобы готовились к наступательным действиям. Они получили наш контрудар в ответ.

Это для них было неожиданностью. Армия, которая уже почти готова начинать наступательные действия, не очень хорошо может сразу переходить к действиям в обороне. Мы этим воспользовались. Несколько населенных пунктов были освобождены,

– подчеркнул майор в отставке.

ВСУ могут наносить контрудары, идти в контрнаступление и достигать успехов. Наши военные выполняют эти действия, не имея преимущества в количестве. Несмотря на это украинские Силы обороны имеют продвижения, имея меньше людей, техники и так далее.

На мой взгляд, главное – это эффект неожиданности, когда враг точно не ожидает, что мы будем выполнять наступательные действия. Они точно не ожидали. Поэтому мы смогли продвинуться и закрепиться. Не глубоко, но им как минимум придется сейчас переписывать собственные боевые распоряжения, учитывая ситуацию, которая сложилась в последние дни,

– сказал ветеран российско-украинской войны.

По его словам, на других участках фронта существенных изменений в течение последних дней нет. Но на Добропольском и Запорожском направлениях у оккупантов есть проблемы.

Ситуация на фронте: последние новости