Эффект неожиданности: ветеран назвал две ловушки, куда ВСУ загнали россиян
- ВСУ неожиданно для россиян достигли успехов на Добропольском и Запорожском направлениях, взяв в окружение несколько группировок врага, освободив некоторые населенные пункты.
- Украинские силы осуществили контрудары, что заставило россиян пересматривать свои боевые распоряжения, поскольку они не ожидали наступательных действий украинцев.
Сейчас у россиян проблемы на Добропольском и Запорожском направлениях. Враг не ожидал там наступательных действий ВСУ, которые смогли достичь определенных успехов.
Из-за неожиданных действий украинских защитников оккупанты попали в ловушку. Это в эфире 24 Канала заметил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.
Как враг попал в ловушку?
Алексей Гетьман отметил, что на Добропольском направлении наши бойцы взяли в окружение несколько группировок российской армии. Захватчики пытаются их деблокировать и перебрасывают дополнительную силу.
Сейчас врагу не удается ничего сделать. Им остается или сдаться в плен, или они будут ликвидированы. Это по меньшей мере отвлекает возможности россиян продолжать активные действия возле Покровска.
На Запорожское направление минимум несколько месяцев россияне подтягивали тяжелую технику, концентрировали войска и якобы готовились к наступательным действиям. Они получили наш контрудар в ответ.
Это для них было неожиданностью. Армия, которая уже почти готова начинать наступательные действия, не очень хорошо может сразу переходить к действиям в обороне. Мы этим воспользовались. Несколько населенных пунктов были освобождены,
– подчеркнул майор в отставке.
ВСУ могут наносить контрудары, идти в контрнаступление и достигать успехов. Наши военные выполняют эти действия, не имея преимущества в количестве. Несмотря на это украинские Силы обороны имеют продвижения, имея меньше людей, техники и так далее.
На мой взгляд, главное – это эффект неожиданности, когда враг точно не ожидает, что мы будем выполнять наступательные действия. Они точно не ожидали. Поэтому мы смогли продвинуться и закрепиться. Не глубоко, но им как минимум придется сейчас переписывать собственные боевые распоряжения, учитывая ситуацию, которая сложилась в последние дни,
– сказал ветеран российско-украинской войны.
По его словам, на других участках фронта существенных изменений в течение последних дней нет. Но на Добропольском и Запорожском направлениях у оккупантов есть проблемы.
Ситуация на фронте: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 12 октября на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений. В частности, больше всего – под Покровском. Враг нанес 91 авиационный удар по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросив 215 управляемых авиабомб. Для атак российские войска использовали 5 256 дронов-камикадзе и осуществили 5 436 обстрелов, среди них 83 – из реактивных систем залпового огня.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по десяти районах сосредоточения живой силы и техники противника. Всего 12 октября потери врага – более 1100 оккупантов и 21 артиллерийская система.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября заявлял, что в районе Доброполья потери россиян составляют около 13 тысяч. Также известно, что российское командование предприняло попытку разблокировать свои войска на этом направлении, однако потерпело неудачу.