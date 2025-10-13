Ефект несподіванки: ветеран назвав дві пастки, куди ЗСУ загнали росіян
- ЗСУ несподівано для росіян досягли успіхів на Добропільському та Запорізькому напрямках, взявши в оточення декілька угрупувань ворога, звільнивши деякі населені пункти.
- Українські сили здійснили контрудари, що змусило росіян переглядати свої бойові розпорядження, оскільки вони не очікували наступальних дій українців.
Зараз у росіян проблеми на Добропільському та Запорізькому напрямках. Ворог не очікував там наступальних дій ЗСУ, які змогли досягнути певних успіхів.
Через несподівані дії українських захисників окупанти потрапили у пастку. Це в ефірі 24 Каналу зауважив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.
Як ворог потрапив у пастку?
Олексій Гетьман зазначив, що на Добропільському напрямку наші бійці взяли в оточення декілька угрупувань російської армії. Загарбники намагаються їх деблокувати та перекидають додаткову силу.
Наразі ворогу не вдається нічого зробити. Їм залишається або здатися в полон, або вони будуть ліквідовані. Це щонайменше відвертає можливості росіян продовжувати активні дії на біля Покровська.
На Запорізький напрямок щонайменше декілька місяців росіяни підтягували важку техніку, концентрували війська і начебто готувалися до наступальних дій. Вони отримали наш контрудар у відповідь.
Це для них було несподіванкою. Армія, яка вже майже готова починати наступальні дії, не дуже добре може одразу переходити до дій в обороні. Ми цим скористалися. Декілька населених пунктів було звільнено,
– підкреслив майор у відставці.
ЗСУ можуть завдавати контрударів, йти у контрнаступ і досягати успіхів. Наші військові виконують ці дії, не маючи переваги у кількості. Попри це українські Сили оборони мають просування, маючи менше людей, техніки і так далі.
На мій погляд, головне – це ефект несподіванки, коли ворог точно не очікує, що ми будемо виконувати наступальні дії. Вони точно не очікували. Тому ми змогли просунутись і закріпитися. Не глибоко, але їм щонайменше доведеться зараз переписувати власні бойові розпорядження, враховуючи ситуацію, яка склалася в останні дні,
– сказав ветеран російсько-української війни.
За його словами, на інших ділянках фронту суттєвих змін протягом останніх днів немає. Але на Добропільському та Запорізькому напрямках в окупантів є проблеми.
Ситуація на фронті: останні новини
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 12 жовтня на фронті було зафіксовано 149 бойових зіткнень. Зокрема, найбільше – під Покровськом. Ворог завдав 91 авіаційного удару по позиціях українських військ і населених пунктах, скинувши 215 керованих авіабомб. Для атак російські війська використали 5 256 дронів-камікадзе та здійснили 5 436 обстрілів, серед них 83 – із реактивних систем залпового вогню.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по десяти районах зосередження живої сили й техніки противника. Загалом 12 жовтня втрати ворога – понад 1100 окупантів і 21 артилерійська система.
Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня заявляв, що у районі Добропілля втрати росіян становлять близько 13 тисяч. Також відомо, що російське командування зробило спробу розблокувати свої війська на цьому напрямку, однак зазнало невдачі.