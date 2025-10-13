Зараз у росіян проблеми на Добропільському та Запорізькому напрямках. Ворог не очікував там наступальних дій ЗСУ, які змогли досягнути певних успіхів.

Через несподівані дії українських захисників окупанти потрапили у пастку. Це в ефірі 24 Каналу зауважив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Як ворог потрапив у пастку?

Олексій Гетьман зазначив, що на Добропільському напрямку наші бійці взяли в оточення декілька угрупувань російської армії. Загарбники намагаються їх деблокувати та перекидають додаткову силу.

Наразі ворогу не вдається нічого зробити. Їм залишається або здатися в полон, або вони будуть ліквідовані. Це щонайменше відвертає можливості росіян продовжувати активні дії на біля Покровська.

На Запорізький напрямок щонайменше декілька місяців росіяни підтягували важку техніку, концентрували війська і начебто готувалися до наступальних дій. Вони отримали наш контрудар у відповідь.

Це для них було несподіванкою. Армія, яка вже майже готова починати наступальні дії, не дуже добре може одразу переходити до дій в обороні. Ми цим скористалися. Декілька населених пунктів було звільнено,

– підкреслив майор у відставці.

ЗСУ можуть завдавати контрударів, йти у контрнаступ і досягати успіхів. Наші військові виконують ці дії, не маючи переваги у кількості. Попри це українські Сили оборони мають просування, маючи менше людей, техніки і так далі.

На мій погляд, головне – це ефект несподіванки, коли ворог точно не очікує, що ми будемо виконувати наступальні дії. Вони точно не очікували. Тому ми змогли просунутись і закріпитися. Не глибоко, але їм щонайменше доведеться зараз переписувати власні бойові розпорядження, враховуючи ситуацію, яка склалася в останні дні,

– сказав ветеран російсько-української війни.

За його словами, на інших ділянках фронту суттєвих змін протягом останніх днів немає. Але на Добропільському та Запорізькому напрямках в окупантів є проблеми.

Ситуація на фронті: останні новини