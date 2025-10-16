Российские пропагандисты заявляли о взятии Алексеевки на Днепропетровщине. В ВСУ опровергли эти утверждения.

ВСУ удерживают свои позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Действительно ли Россия захватила Алексеевку?

Российская пропаганда заявляла, что под контроль России перешла Алексеевка в Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности.

Украинские войска удерживают позиции в населенном пункте. Противник несет потери, есть случаи взятия пленных.

Силы обороны остаются в Алексеевке: смотрите видео

Как изменилась линия фронта за 16 октября, по данным Генштаба?