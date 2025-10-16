Российская пропаганда писала о взятии Алексеевки: как это комментируют в ВСУ
- Российские пропагандисты заявили о взятии Алексеевки на Днепропетровщине, но ВСУ опровергли это.
- Украинские войска удерживают позиции в Алексеевке, а противник несет потери.
Российские пропагандисты заявляли о взятии Алексеевки на Днепропетровщине. В ВСУ опровергли эти утверждения.
ВСУ удерживают свои позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Действительно ли Россия захватила Алексеевку?
Российская пропаганда заявляла, что под контроль России перешла Алексеевка в Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности.
Украинские войска удерживают позиции в населенном пункте. Противник несет потери, есть случаи взятия пленных.
Силы обороны остаются в Алексеевке: смотрите видео
Как изменилась линия фронта за 16 октября, по данным Генштаба?
За предыдущие сутки 15 октября зафиксировано 184 боевых столкновения. Из них почти треть на Покровском направлении.
Россия нанесла по позициям ВСУ и населенных пунктах одного ракетного удара двумя ракетами, 87 авиаударов 171 КАБом. Также осуществила 4 979 обстрелов, из которых более 100 из РСЗО, и привлекла к атакам 5 595 дронов-камикадзе