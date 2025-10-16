Укр Рус
16 жовтня, 16:44
2

Російська пропаганда писала про взяття Олексіївки: як це коментують у ЗСУ

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські пропагандисти заявили про взяття Олексіївки на Дніпропетровщині, але ЗСУ спростували це.
  • Українські війська утримують позиції в Олексіївці, а противник зазнає втрат.

Російські пропагандисти заявляли про взяття Олексіївки на Дніпропетровщині. У ЗСУ спростували ці твердження.

ЗСУ утримують свої позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Чи справді Росія захопила Олексіївку?

Російська пропаганда заявляла, що під контроль Росії перейшла Олексіївка у Дніпропетровській області. Ця інформація не відповідає дійсності.

Українські війська утримують позиції у населеному пункті. Противник зазнає втрат, є випадки взяття полонених.

Сили оборони залишаються в Олексіївці: дивіться відео

Як змінилась лінія фронту за 16 жовтня, за даними Генштабу?

  • За попередню добу 15 жовтня зафіксовано 184 бойові зіткнення. З них майже третина на Покровському напрямку.

  • Росія завдала по позиціях ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 87 авіаударів 171 КАБом. Також здійснила 4 979 обстрілів, з яких понад 100 з РСЗВ, та залучила до атак 5 595 дронів-камікадзе