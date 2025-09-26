В Институте изучения войны сообщили, что оккупанты не контролируют ни одну из частей Купянска, но там происходит активная деятельность вражеских ДРГ. В последнее время ситуация возле Купянска действительно не имела положительной динамики.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что российские ДРГ нетипичные, ведь разведку они не выполняют. Эти группы больше похожи на штурмовиков вражеской армии. Это усиливает угрозу для города.

Какова самая большая угроза для Купянска?

На Харьковщине оккупанты массово маскируются под гражданских или украинских военных, чтобы оборудовать наблюдательные пункты и попытаться переправиться на западный берег реки Оскол. По словам OSINT-аналитика, ситуация там не самая лучшая. Россияне оккупировали основной логистический путь в город, который украинские бойцы активно использовали с 2022 года.

Также важно отметить, что российские ДРГ – это небольшие штурмовые группы. Они не разведывают местность, а пытаются максимально продвинуться и закрепиться.

Россияне, которые заходят в Купянск не являются ДРГ. Это можно назвать мелким просачиванием. Поэтому висит большая угроза окружения города. Логистическую дорогу они перерезали. А если зайдут южнее, мы фактически потеряем город,

– подчеркнул он.

Что известно о россиянах возле Купянска?