В Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти не контролюють жодну з частин Куп'янська, але там відбувається активна діяльність ворожих ДРГ. Останнім часом ситуація біля Куп'янська справді не мала позитивної динаміки.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що російські ДРГ нетипові, адже розвідку вони не виконують. Ці групи більше схожі на штурмовиків ворожої армії. Це посилює загрозу для міста.

Якою є найбільша загроза для Куп'янська?

На Харківщині окупанти масово маскуються під цивільних або українських військових, щоб обладнати спостережні пункти та спробувати переправитись на західний берег річки Оскіл. За словами OSINT-аналітика, ситуація там не найкраща. Росіяни окупували основний логістичний шлях у місто, який українські бійці активно використовували з 2022 року.

Також важливо зазначити, що російські ДРГ – це невеликі штурмові групи. Вони не розвідують місцевість, а намагаються максимально просунутись та закріпитись.

Росіяни, які заходять в Куп'янськ не є ДРГ. Це можна назвати дрібним просочуванням. Тому висить велика загроза оточення міста. Логістичну дорогу вони перерізали. А якщо зайдуть південніше, ми фактично втратимо місто,

– наголосив він.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Що відомо про росіян біля Куп'янська?