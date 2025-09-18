Ситуация в городе Купянск Харьковской области остается крайне напряженной. Украинские защитники отражают российские атаки, которыми, как выяснилось, руководит генерал-коллаборационист из Харьковщины.

Украинский офицер перешел на сторону россиян еще в 2014-м. Об этом рассказывает BBC Украина, передает 24 Канал.

Что известно о предателе Украины Стороженко?

Стало известно, что 6-ю армию России, которая сейчас пытается продвигаться на Купянском направлении, возглавляет генерал-лейтенант Сергей Стороженко. В прошлом – украинский офицер, который предал присягу после аннексии Крыма.

Несмотря на то, что Стороженко родился на Харьковщине и большую часть жизни служил в Вооруженных силах Украины, сейчас он командует войсками, уничтожающими украинцев.

Заметьте! По данным BBC News Украина, отчеты о ходе наступления на Купянск Стороженко передает генералу Евгению Никифорову, а оттуда они поступают непосредственно к начальнику Генштаба страны-агрессора Валерию Герасимову.

Сергей Стороженко родился в 1975 году в селе Мурафа на Харьковщине. Он учился в Институте сухопутных войск в Киеве, впоследствии служил в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины.

Участвовал в миротворческой миссии KFOR в Косово. В марте 2014-го под его командованием в Крыму находилось около 1200 военных.

После начала российской оккупации Крыма он заявил об отставке, однако по данным источников, именно он фактически подталкивал военных к сдаче оружия и сотрудничества с россиянами.

Примерно половина его бригады выехала в Украину, другие остались и вместе со Стороженко вошли в ряды армии России. Там он возглавил созданную 126-ю бригаду береговой обороны.

В дальнейшем Стороженко быстро делал карьеру уже как российский офицер. В 2022 году он был начальником штаба 35-й армии, которая понесла сокрушительные потери под Изюмом. Даже после провальных действий, уже в 2023 году Путин повысил его до генерал-лейтенанта и назначил командующим 6-й армии,, которая сейчас штурмует Купянск.

Какова ситуация в Купянске?