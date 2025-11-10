Первый этап отбит, – военный назвал ошибку россиян в Покровске

Украинские силы в Покровске, несмотря на то, что враг сосредоточил там большое войско, продолжают сдерживать натиск. В то же время противник не оставляет попыток атаковать.

Об этом 24 Каналу рассказал Военнослужащий Сил ТрО ВСУ и политический эксперт Александр Мусиенко, отметив, что ситуация в Покровске остается тяжелой. Также Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что россияне распространяют информацию, что якобы захватили Покровск, но это не соответствует действительности.

Какова ситуация в Покровске?

Мусиенко подчеркнул, что украинские силы прошли определенный этап и отбили первую волну массированных атак, сорвав планы россиян. Потому что Владимир Путин еще две недели назад заявлял, что Покровск якобы в окружении и приглашал туда журналистов.

Обратите внимание! Путин дал приказ Минобороны России обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов в Покровске, Мирнограде и Купянске, где якобы заблокированы украинские военные. Ради этого россияне готовы были прекратить боевые действия на 5 – 6 часов в этих районах и обеспечить коридоры для беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ, в частности украинских, если будут соблюдены гарантии безопасности как для журналистов, а также для российских военных.

"Сейчас первый этап отбит. Более того, по Покровску и Мирнограду есть ключевые вопросы, которые могут возникнуть", – отметил военнослужащий.

Во-первых, окружения не допускают, и это, по его мнению, очень важно. Во-вторых, ротационные мероприятия, в частности, эвакуация раненых, пытаются, по словам политического эксперта, проводить несмотря ни на что. Это касается и логистики.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте



В-третьих, в самом Покровске непосредственно продолжаются бои. Некоторые микрорайоны, условные квадраты, если разбить город на такие участки, напоминают, как отметил военный, серые зоны, за которые сейчас идет борьба.

По городу штурмовым подразделениям передвигаться трудно – как нашим, так и противника, поскольку большое количество дронов работает с обеих сторон. Враг пытался выбрать тактику захвата крыш домов и установки там антенн, ретрансляторов для того, чтобы активнее работали их БПЛА, долетали на дальнее расстояние,

– отметил Александр Мусиенко.

Также россияне, по его словам, подтягивали спецназовцев, снайперов, других бойцов. Но их действиям препятствуют украинские подразделения.

Бои продолжаются, однако России не удалось решить этот вопрос значительно быстрее и раньше. Враг, как заметил военнослужащий, не ожидал, что будет оказываться такое сопротивление со стороны Сил обороны за Покровск и Мирноград.

Как украинские силы защищают Покровск?