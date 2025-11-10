Перший етап відбито, – військовий назвав помилку росіян в Покровську

Українські сили у Покровську, попри те, що ворог зосередив там велике військо, продовжують стримувати натиск. Водночас противник не полишає спроб атакувати.

Про це 24 Каналу розповів Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та політичний експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що ситуація у Покровську залишається важкою. Також Головнокомандувач Олександр Сирський наголосив, що росіяни поширюють інформацію, що нібито захопили Покровськ, але це не відповідає дійсності.

Яка ситуація у Покровську?

Мусієнко підкреслив, що українські сили пройшли певний етап і відбили першу хвилю масованих атак, зірвавши плани росіян. Тому що Володимир Путін ще два тижні тому заявляв, що Покровськ буцімто в оточенні і запрошував туди журналістів.

Зверніть увагу! Путін надав наказ Міноборони Росії забезпечити проїзд іноземних журналістів для відвідування районів у Покровську, Мирнограді та Куп'янську, де нібито заблоковані українські військові. Заради цього росіяни готові були припинити бойові дії на 5 – 6 годин у цих районах та забезпечити коридори для безперешкодного в'їзду та виїзду груп іноземних ЗМІ, зокрема українських, якщо буде дотримано гарантії безпеки як для журналістів, так і для російських військових.

"Зараз перший етап відбито. Ба більше, щодо Покровська і Мирнограда є ключові питання, які можуть виникнути", – відзначив військовослужбовець.

По-перше, оточення не допускають, і це дуже важливо. По-друге, ротаційні заходи, зокрема, евакуація поранених, намагаються, за словами політичного експерта, проводити попри все. Це стосується і логістики.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті



По-третє, у самому Покровську безпосередньо тривають бої. Деякі мікрорайони, умовні квадрати, якщо розбити місто на такі ділянки, нагадують сірі зони, за які зараз триває боротьба.

По місту штурмовим підрозділам пересуватися важко – як нашим, так і противника, оскільки велика кількість дронів працює з обох боків. Ворог намагався обрати тактику захоплення дахів будинків і встановлення там антен, ретрансляторів для того, щоб активніше працювали їхні БпЛА, долітали на дальшу відстань,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Також росіяни, за його словами, підтягували спецпризначенців, снайперів, інших бійців. Але їхнім діям перешкоджають українські підрозділи.

Бої тривають, проте Росії не вдалося розв'язати це питання значно швидше і раніше. Ворог, як зауважив військовослужбовець, не очікував, що буде чинитися такий опір з боку Сил оборони за Покровськ та Мирноград.

Як українські сили боронять Покровськ?