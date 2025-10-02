В России существует группа "ультрапатриотов", которая недовольна действиями Владимира Путина. Там уже намекают, что российский диктатор должен был бы по-другому поступить в отношении войны.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, у этих "ультрапатриотов" сейчас паническое ощущение относительно того, как идет война против Украины. Они раздражены из-за Путина.

Кто может свергнуть Путина?

По мнению Пионтковского, одним из тех, кто мог бы сбросить Путина, является депутат государственной думы России Константин Затулин. Он на протяжении 15 лет развивал антиукраинскую компанию. В его лагерь входит, к примеру, пропагандист Дмитрий Рогозин.

Затулин недавно говорил на российском телевидении, что война идет плохо. Он считает, если они не могут чего-то достичь, то сейчас лучше пойти на перемирие. И готовиться к следующей войне.

Когда у него спросили – кто же виноват в этом? Тот ответил, что за все отвечает верховный главнокомандующий (Путин – 24 Канал). Путина сравнивают со Сталиным. И это действительно так, если учитывать его отношение к обычным людям. Но у него нет власти в отношении своих людей,

– считает Пионтковский.

