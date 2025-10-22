Укр Рус
Є гарні новини, – офіцер ЗСУ про бої на Добропільському напрямку
22 октября, 23:40
Есть хорошие новости, – офицер ВСУ о боях на Добропольском направлении

Дзвенислава Мошовская
Основные тезисы
  • Силы обороны выбили оккупантов из поселка Кучеров Яр в Донецкой области, подняв украинский флаг и захватив более 50 россиян в плен.
  • С 13 по 20 октября 2025 года на Добропольском направлении уничтожено более 600 оккупантов, 4 танка и 20 бронированных машин.

Силы обороны получили успех на Добропольском направлении. Нашим защитникам удалось выбить оккупантов из поселка Кучеров Яр в Донецкой области.

Там военные подняли украинский флаг, а в плен попало более 50 россиян. Политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что наши защитники демонстрируют очень качественную работу.

"Есть хорошие новости с Добропольского направления, в частности с направления, который севернее Покровска. Первый корпус НГУ "Азов" и прилегающие подразделения выполняют там хорошую работу", – сказал он.

Какова ситуация на Добропольском направлении?

Андрей Ткачук отметил, что только на Добропольском направлении, по данным "Азова", с 13 по 20 октября 2025 года было уничтожено более 600 оккупантов, 4 танка, 20 бронированных машин и другую технику.

Это происходит во время попыток россиян штурмовать наши позиции на Добропольском направлении,
– отметил он.

Кроме того, благодаря маневровой обороне, хорошую работу выполняет 7-й корпус ДШВ. Бойцы эффективно отражают атаки врага со стороны Мирнограда. Там россияне пробовали на бронированной технике пройти в сторону города.

Что происходит вблизи Доброполья: смотрите на карте

Оно северо-восточнее Покровска. Это важный элемент Покровской агломерации, но наши десантники уничтожили там вражескую технику. Поэтому слаженное взаимодействие военных (на Добропольском направлении – 24 Канал) показывает хорошую работу, что такое управление и корпусная система,
– подчеркнул офицер ВСУ.

По его словам, это яркий пример того, что даже в сложной ситуации, когда враг преобладает и имеет возможность тактического давления, украинским войскам удается не только отражать качественно атаки, но и, благодаря маневренной обороне, освобождать населенные пункты.

Что происходит на Донецком направлении?

  • Силы обороны имеют успехи на Донецком направлении. Им удалось отбросить врага вблизи двух сел неподалеку от Покровска.

  • Украинским военным 16 октября 2025 года удалось сорвать еще одно наступление россиян в Донецкой области. Оккупанты пытались захватить Шахово и Владимировку.

  • Стало известно, что диверсионно-разведывательной группе врага удалось прорваться в центр Покровска. Вследствие этого, к сожалению, погибли гражданские. Нашим военным удалось выявить и ликвидировать оккупантов.