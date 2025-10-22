Є гарні новини, – офіцер ЗСУ про бої на Добропільському напрямку
- Сили оборони вибили окупантів із селища Кучерів Яр на Донеччині, піднявши український прапор та захопивши понад 50 росіян у полон.
- З 13 по 20 жовтня 2025 року на Добропільському напрямку знищено понад 600 окупантів, 4 танки та 20 броньованих машин.
Сили оборони здобули успіх на Добропільському напрямку. Нашим захисникам вдалось вибити окупантів із селища Кучерів Яр на Донеччині.
Там військові підняли український прапор, а в полон потрапило понад 50 росіян. Політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що наші захисники демонструють дуже якісну роботу.
"Є гарні новини з Добропільського напрямку, зокрема з напрямку, який є північніше від Покровська. Перший корпус НГУ "Азов" та прилеглі підрозділи виконують там хорошу роботу", – сказав він.
Яка ситуація на Добропільському напрямку?
Андрій Ткачук зауважив, що лише на Добропільському напрямку, за даними "Азову", із 13 по 20 жовтня 2025 року було знищено понад 600 окупантів, 4 танки, 20 броньованих машин та іншу техніку.
Це відбувається під час спроб росіян штурмувати наші позиції на Добропільському напрямку,
– зауважив він.
Крім того, завдяки маневровій обороні, хорошу роботу виконує 7-й корпус ДШВ. Бійці ефективно відбивають атаки ворога з боку Мирнограда. Там росіяни пробували на броньованій техніці пройти у бік міста.
Що відбувається поблизу Добропілля: дивіться на карті
Воно північно-східніше від Покровська. Це важливий елемент Покровської агломерації, але наші десантники знищили там ворожу техніку. Тому злагоджена взаємодія військових (на Добропільському напрямку – 24 Канал) показує хорошу роботу, що таке управління і корпусна система,
– підкреслив офіцер ЗСУ.
За його словами, це яскравий приклад того, що навіть у складній ситуації, коли ворог переважає і має можливість тактичного тиску, українським військам вдається не лише відбивати якісно атаки, але й, завдяки маневровій обороні, звільняти населені пункти.
Що відбувається на Донецькому напрямку?
Сили оборони мають успіхи на Донецькому напрямку. Їм вдалось відкинути ворога поблизу двох сіл неподалік від Покровська.
Українським військовим 16 жовтня 2025 року вдалося зірвати ще один наступ росіян на Донеччині. Окупанти пробували захопити Шахове та Володимирівку.
Стало відомо, що диверсійно-розвідувальній групі ворога вдалось прорватись до центру Покровська. Внаслідок цього, на жаль, загинули цивільні. Нашим військовим вдалось виявити та ліквідувати окупантів.