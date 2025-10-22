Є гарні новини, – офіцер ЗСУ про бої на Добропільському напрямку

Сили оборони здобули успіх на Добропільському напрямку. Нашим захисникам вдалось вибити окупантів із селища Кучерів Яр на Донеччині.

Там військові підняли український прапор, а в полон потрапило понад 50 росіян. Політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що наші захисники демонструють дуже якісну роботу.

"Є гарні новини з Добропільського напрямку, зокрема з напрямку, який є північніше від Покровська. Перший корпус НГУ "Азов" та прилеглі підрозділи виконують там хорошу роботу", – сказав він.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

Андрій Ткачук зауважив, що лише на Добропільському напрямку, за даними "Азову", із 13 по 20 жовтня 2025 року було знищено понад 600 окупантів, 4 танки, 20 броньованих машин та іншу техніку.

Це відбувається під час спроб росіян штурмувати наші позиції на Добропільському напрямку,

– зауважив він.

Крім того, завдяки маневровій обороні, хорошу роботу виконує 7-й корпус ДШВ. Бійці ефективно відбивають атаки ворога з боку Мирнограда. Там росіяни пробували на броньованій техніці пройти у бік міста.

Воно північно-східніше від Покровська. Це важливий елемент Покровської агломерації, але наші десантники знищили там ворожу техніку. Тому злагоджена взаємодія військових (на Добропільському напрямку – 24 Канал) показує хорошу роботу, що таке управління і корпусна система,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

За його словами, це яскравий приклад того, що навіть у складній ситуації, коли ворог переважає і має можливість тактичного тиску, українським військам вдається не лише відбивати якісно атаки, але й, завдяки маневровій обороні, звільняти населені пункти.

Що відбувається на Донецькому напрямку?