Не катастрофическая, – в оборонном комитете ВР раскрыли ситуацию возле Покровска

Ситуация на Покровском направлении очень сложная. Главной задачей украинских бойцов остается удержать фланги, чтобы не допустить окружения.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, отметив, что в то же время противник не прорвался настолько глубоко, как бы хотел. Важным является и поддержка ВСУ со стороны командования.

Какова ситуация возле Покровска?

Народный депутат отметил, что ситуация возле Покровска может измениться в любой момент. Все будет зависеть от прочности флангов украинского войска – если один из флангов удержать не удастся, то можно будет говорить об окружении (хотя оно тоже бывает разным – есть случаи, когда его удается пробить).

Ситуация критическая, но не катастрофическая. Катастрофическая – это когда фронт провалился и противник вышел на оперативное пространство,

– подчеркнул он.

Костенко выразил надежду, что украинское командование имеет понимание, что сейчас делать. Все зависит от него и украинских военных на этом направлении.

По его словам, каждый защитник делает свой вклад. Например, на это направление прибыло спецподразделение ГУР, которое блокировало прорыв противника. Также туда приезжал Александр Сырский, который активизировал все системы управления, которые там есть.

"Это мотивирует военных. Когда на направлении есть главнокомандующий – это совсем другая ответственность. Возможно, командиры не любят, когда им указывают. Однако присутствие Сырского – это важно", – добавил он.

Заметьте! Сырский сообщил, что Россия перебросила дополнительные резервы под Покровск и Мирноград для усиления давления. Во время визита он также уточнил задачи командирам армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении.

