Защитники одного из самых горячих точек фронта, рассказали о планах России по "решающему прорыву" в Донецкой области. Россияне продолжают сунуться на Покровск и бьют по гражданским объектам.

О главной цели врага в регионе и успехах обороны сообщили бойцы 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия готовится к большой битве за Донбасс: каков потенциал ресурса оккупантов

Какова ситуация возле Покровска?

Как рассказали защитники, 7 корпус ДШВ полностью контролирует оборону определенных рубежей в Покровске. По их данным, российское командование перебросило в город опытные подразделения морской пехоты и скорректировало тактику действий. Враг пытается просачиваться в город единичными или небольшими группами. В то же время пытаются избежать боя с передовыми позициями ВСУ.

Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны",

– говорится в сообщении.

Бойцы добавляют, что на флангах враг усиливает штурмы бронированной и мототехникой. Такими действиями они стремятся отрезать логистику 7 корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

В то же время Россия уменьшила авиаудары по передовым позициям и увеличила их по гражданским объектам. По состоянию на август жилой фонд Покровска почти на 100% поврежден.

По имеющимся данным ДШВ, захватчики планируют "решающий прорыв" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевой целью российской армии защитники Украины называют – захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

7 корпус ДШВ адаптирует тактику обороны, логистику и блокирует вражеские силы в определенном районе. Подразделения применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники врага.

Что произошло на фронте в последнее время?