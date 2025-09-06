Росія планує "вирішальний прорив": бійці ДШВ розповіли про оборону Покровська
- 7 корпус ДШВ ЗСУ контролює оборону Покровська, де російські війська намагаються прорватися, зокрема з використанням досвідчених підрозділів морської піхоти.
- Росія змінює тактику, збільшуючи авіаудари по цивільних об'єктах, з метою захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов'янськ.
- Ціль російських військ полягає у наближенні до позицій українських операторів дронів та мінометників, розпорошенні сил оборони і закріпленні на нових позиціях, щоб розширити межі "сірої зони".
Оборонці одного з найгарячіших точок фронту, розповіли про плани Росії щодо "вирішального прориву" на Донеччині. Росіяни продовжують сунути на Покровськ та б'ють по цивільних об’єктах.
Про головну мету ворога у регіоні та успіхи оборони повідомили бійці 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає 24 Канал.
Яка ситуація біля Покровська?
Як розповіли оборонці, 7 корпус ДШВ повністю контролює оборону визначених рубежів у Покровську. За їхніми даними, російське командування перекинуло до міста досвідчені підрозділи морської піхоти та скоригувало тактику дій. Ворог намагається просочуватися в місто одиничними чи невеликими групами. Водночас намагаються уникнути бою з передовими позиціями ЗСУ.
Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони",
– йдеться в повідомленні.
Бійці додають, що на флангах ворог посилює штурми броньованою та мототехнікою. Такими діями вони прагнуть відрізати логістику 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.
Водночас Росія зменшила авіаудари по передових позиціях і збільшила їх по цивільних об'єктах. Станом на серпень житловий фонд Покровська майже на 100% пошкоджений.
За наявними даними ДШВ, загарбники планують "вирішальний прорив" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключовою метою російської армії захисники України називають – захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов'янськ.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
7 корпус ДШВ адаптує тактику оборони, логістику та блокує ворожі сили у визначеному районі. Підрозділи застосовують усі наявні сили й засоби для знищення техніки ворога.