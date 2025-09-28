На Покровском направлении зафиксирована масштабная переброска войск и активизация наступательных действий россиян. По данным разведки, оккупанты стремились до конца сентября 2025 года выйти на новые рубежи в обход Доброполья. Однако планы удалось разрушить.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун", отметив, что враг должен был взять в окружение Краматорск и Славянск. Это было основное направление противника.

"Наш главнокомандующий и Генштаб на неделю опередили противника и сделали все необходимое – подготовили группировки, которые смогли качественно остановить продвижение", – сказал он.

Почему России важно Покровское направление?

Дмитрий Филатов отметил, что противник еще не отказывался от своих замыслов на Покровском направлении, но россияне уже потеряли темп боевых действий. Силам обороны Украины удалось перехватить инициативу там.

Есть несколько котлов в окружении (на Покровском направлении – 24 Канал). Там примерно 300 военнослужащих противника. Ежедневно мы проводим рейдово-поисковые действия. В ближайшие дни все будет зачищено,

– подчеркнул он.

Это даст возможность украинским военным ближе перегруппировать средства БпЛА, чтобы улучшить точность поражения.

Какая ситуация вблизи Покровска: смотрите на карте

Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло добавил, что оккупанты перебрасывают на Покровское направление морскую пехоту. Это, по его словам, довольно мощные группировки, что и указывает на важность этого направления для противника. Оккупанты, вероятно, не будут прекращать штурмовать Покровск, привлекая там много сил.

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении?