На Покровському напрямку зафіксоване масштабне перекидання військ і активізація наступальних дій росіян. За даними розвідки, окупанти прагнули до кінця вересня 2025 року вийти на нові рубежі в обхід Добропілля. Однак плани вдалось зруйнувати.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", зазначивши, що ворог мав взяти в оточення Краматорськ і Слов'янськ. Це був основний напрямок противника.

Дивіться також ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Наш головнокомандувач і Генштаб на тиждень випередили противника і зробили все необхідне – підготували угрупування, які змогли якісно зупинити просування", – сказав він.

Чому Росії важливий Покровський напрямок?

Дмитро Філатов зауважив, що противник ще не відмовлявся від своїх задумів на Покровському напрямку, але росіяни вже втратили темп бойових дій. Силам оборони України вдалось перехопити ініціативу там.

Є декілька котлів в оточенні (на Покровському напрямку – 24 Канал). Там приблизно 300 військовослужбовців противника. Щоденно ми проводимо рейдово-пошукові дії. Найближчими днями все буде зачищено,

– підкреслив він.

Це дасть можливість українським військовим ближче перегрупувати засоби БпЛА, щоб покращити точність ураження.

Яка ситуація поблизу Покровська: дивіться на карті

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла додав, що окупанти перекидають на Покровський напрямок морську піхоту. Це, за його словами, доволі потужні угрупування, що і вказує на важливість цього напрямку для противника. Окупанти, ймовірно, не припинятимуть штурмувати Покровськ, залучаючи там багато сил.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку?