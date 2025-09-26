На каждый метр – уничтожен оккупант: в бригаде "Рубеж" рассказали, как враг давит возле Покровска
- На Покровском направлении враг давит массой, применяя большое количество солдат и различное оружие, включая ударные дроны.
- Украинские защитники, несмотря на тяжелые условия, уничтожают оккупантов, где каждый метр обороны соответствует уничтоженному врагу.
Ситуация на Покровском направлении не облегчается для украинских защитников. Там враг применяет свое пушечное мясо, соответственно, имеет большие потери.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что оккупанты давят массой. Кроме солдат, они атакуют украинские позиции различными видами оружия.
Смотрите также ДРГ выполняют нетипичные задачи: OSINT-аналитик указал на наибольшую угрозу для Купянска
Как враг давит возле Покровска?
Покровское направление остается самым горячим среди всех направлений на линии фронта. Еще с весны этого года враг сконцентрировал там огромное количество резервов и ресурсов, которую использует до сих пор. Тактика оккупантов у Покровска – зажать украинских защитников массой.
Однако видим единичные продвижения на сотню, две или 500 метров. Видим и пропорциональные потери – десятки уничтоженных оккупантов. Получается, что один метр – это один уничтоженный оккупант,
– подчеркнул офицер.
Несмотря на это, большое количество российских солдат сопровождает большое количество боеприпасов к артиллерии, КАБы, ФАБы, минометы и авиация. Кроме этого, враг активно использует ударные дроны "Молнии", "Герберы" и "Шахеды".
Важно! Призываем читателей присоединиться к сбору для бригады "Рубеж" на антишахедни дроны по ссылке. Именно эти беспилотники позволяют украинским бойцам уничтожать российские "Шахеды", чтобы они не долетали в тыл.
Назаренко добавил, что в этих условиях Силы обороны выполняют работу за пределами человеческих возможностей. Пехотинцы на своих плечах держат целую полосу боевых действий.
Где враг возле Покровска: смотрите на карте
Ситуация возле Покровска: детали
- На Покровском направлении россияне попали в "мешок", который уже зачищают украинские бойцы.
- Ранее младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко сообщил, что только на этой неделе враг привлек к штурмовым действиям около полутысячи солдат в полосе ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении.
- Он также отметил, что россияне пытаются проходить в межпозиционном пространстве, а также проходить даже по болотам и лесам.
- Александр Сырский сообщил, что развитие событий на фронте этой осенью будет зависеть от ситуации именно у Покровска. В то же время он считает, что действия врага сильно не изменятся.