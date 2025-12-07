Перспектива только одна: что ожидает россиян, которые прорываются в Покровск
- На Покровском направлении затруднена логистика, а российские силы не имеют коридора для прорыва в город.
- Украинские силы нарушают логистику врага и активно ликвидируют россиян в городских застройках, что затрудняет их закрепление.
На Покровском направлении серьезно затруднена логистика. Россияне заявляют об окружении наших сил, но украинское командование это опровергает.
Как рассказал в эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, оккупанты не имеют безопасного коридора, чтобы зайти в Покровск или Мирноград. Прорыв в город – серьезная операция.
Какая опасность на Покровском направлении?
Засилье дронов в воздухе есть с обеих сторон, поэтому это усложняет ситуацию и для Украины, и для России. В городских застройках происходят битвы, также продолжаются столкновения в воздухе.
Украина нарушает логистику врага, создает кольцевую зону в тылу россиян, которые все-таки прорвались. Но теперь их нужно чем-то обеспечивать, они так же как и наши бойцы находятся под постоянным огнем.
"Россияне давят с юга, также пытаются наступать с севера, но там у них не все хорошо. Им трудно продвигаться с двух направлений. Украинцы также продвигаются, уменьшают Добропольское выступление", – добавил Павел Лакийчук.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
Враг привлекает оперативные резервы, поэтому сегодняшнее давление является одним из крупнейших. Если мы его выдержим, то дальше противник потеряет ресурсы и не сможет наступать. Нам нужно выстоять, но это действительно очень сложно.
Что происходит в Покровске?
- Военные рассказывают, что враг сейчас контролирует южную часть города и пробует закрепиться в центре. Украинские силы стоят на севере. Ситуация действительно сверхтяжелая, в частности из-за проблем с логистикой.
- Несмотря на заявления пропагандистов, россияне не смогли закрепиться. Они забегали небольшими группами, поднимали флаг, но их сразу уничтожали. Ситуация динамично меняется.
- Силы обороны ликвидируют россиян в городской застройке. Для того, чтобы наладить бесперебойную логистику организуют дополнительные логистические пути. Покровское направление является одним из самых страшных для врага, потому что там он несет большие потери.