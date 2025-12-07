Перспектива только одна: что ожидает россиян, которые прорываются в Покровск

На Покровском направлении серьезно затруднена логистика. Россияне заявляют об окружении наших сил, но украинское командование это опровергает.

Как рассказал в эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, оккупанты не имеют безопасного коридора, чтобы зайти в Покровск или Мирноград. Прорыв в город – серьезная операция.

Какая опасность на Покровском направлении?

Засилье дронов в воздухе есть с обеих сторон, поэтому это усложняет ситуацию и для Украины, и для России. В городских застройках происходят битвы, также продолжаются столкновения в воздухе.

Украина нарушает логистику врага, создает кольцевую зону в тылу россиян, которые все-таки прорвались. Но теперь их нужно чем-то обеспечивать, они так же как и наши бойцы находятся под постоянным огнем.

"Россияне давят с юга, также пытаются наступать с севера, но там у них не все хорошо. Им трудно продвигаться с двух направлений. Украинцы также продвигаются, уменьшают Добропольское выступление", – добавил Павел Лакийчук.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Враг привлекает оперативные резервы, поэтому сегодняшнее давление является одним из крупнейших. Если мы его выдержим, то дальше противник потеряет ресурсы и не сможет наступать. Нам нужно выстоять, но это действительно очень сложно.

Что происходит в Покровске?