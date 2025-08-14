Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Российские оккупанты достаточно специфически действуют на этом участке фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что на протяжении последних дней тактика врага не изменилась. Они снова идут в так называемое "тотальное просачивание".

Что известно о боях на Покровском направлении?

Как отметил военный, враг небольшими группами по несколько человек пытается пролезть между позициями подразделений Сил обороны Украины. Если они подвергают огневому сопротивлению, то не лезут на прямой бой, а обходят стороной.

Много усилий на это тратим. Привлекаем и FPV-дроны, и артиллерию, и группы зачистки. Враг пытается просочиться в более тыловые районы, чтобы препятствовать логистике. Их всех надо находить и обезвреживать. Это отнимает много времени и усилий,

– объяснил военный.

Параллельно враг часто применяет артиллерию и FPV-дроны. Также фиксируют различные барражирующие боеприпасы вроде "Молнии", "Ланцета" и т.д.

Еще одной проблемой на этом участке фронта есть дроны на оптоволокне, которые просто выжидают на логистических путях. Их также нужно оперативно выявлять и обезвреживать.

Есть ли угроза окружения Покровска?

Сейчас все больше гражданских пытаются выехать из направления того же Доброполья. Враг еще и начал усиленно бить по населенному пункту КАБами.

Уже было много информация о прорыве в Донецкой области. Однако Силы обороны работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию. Пока не стоит говорить об окружении Покровска.

Об окружении Покровска довольно рано говорить. Ничто на это не указывает. А группы врага, которые проходят мимо линии фронта и пытаются накапливать в направлениях Золотого Колодца и Кучеров Яра, также обезвреживаются. Их не так много, чтобы говорить о каком-то оперативном окружении. Но очень много ресурса привлечено, чтобы их обнаружить и уничтожить. Я уверен, что эти группы в кратчайшие сроки будут найдены и ликвидированы. И угроза будет ликвидирована,

– подчеркнул военный.

Добавим, недавно в Покровске местные жители помогли Силам обороны Украины выявить российских диверсантов. Они маскировались под гражданских.