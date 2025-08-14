Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Російські окупанти досить специфічно діють на цій ділянці фронту.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що упродовж останніх днів тактика ворога не змінилася. Вони знову йдуть у так зване "тотальне просочування".

До теми Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Що відомо про бої на Покровському напрямку?

Як наголосив військовий, ворог невеликими групами по кілька людей намагається пролізти між позиціями підрозділів Сил оборони України. Якщо вони наражають на вогневий спротив, то не лізуть на прямий бій, а обходять стороною.

Багато зусиль на це витрачаємо. Залучаємо і FPV-дрони, і артилерію, і групи зачистки. Ворог намагається просочитися в більш тилові райони, щоб перешкоджати логістиці. Їх всіх треба знаходити та знешкоджувати. Це забирає багато часу та зусиль,

– пояснив військовий.

Паралельно ворог часто застосовує артилерію та FPV-дрони. Також фіксують різні баражуючі боєприпаси на кшталт "Молнії", "Ланцета" тощо.

Ще однією проблемою на цій ділянці фронту є дрони на оптоволокні, які просто вичікують на логістичних шляхах. Їх також потрібно оперативно виявляти та знешкоджувати.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться карту бойових дій

Чи є загроза оточення Покровська?

Зараз все більше цивільних намагаються виїхати з напрямку того ж Добропілля. Ворог ще й почав посилено бити по населеному пункту КАБами.

Вже було багато інформація про прорив в Донецькій області. Однак Сили оборони працюють над тим, аби стабілізувати ситуацію. Поки не варто говорити про оточення Покровська.

Про оточення Покровська доволі рано говорити. Ніщо на це не вказує. А групи ворога, які проходять повз лінію фронту та пробують накопичувати в напрямках Золотого Колодязя та Кучерів Яру, також знешкоджуються. Їх не так багато, щоб говорити про якесь оперативне оточення. Але дуже багато ресурсу залучено, щоб їх виявити та знищити. Я впевнений, що ці групи в найкоротші терміни будуть знайдені та ліквідовані. І загроза буде ліквідована,

– підкреслив військовий.

Додамо, нещодавно у Покровську місцеві жителі допомогли Силам оборони України виявити російських диверсантів. Вони маскувалися під цивільних.