Российские военные делают все возможное, чтобы зайти в Северск, однако оккупировать город не могут из-за ряда проблем. На этом направлении фронта несколько увеличилась "серая зона", что помогает военным лучше выявлять передвижения врага.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командира взвода БпЛА разведывательной роты 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы Юлии Микитенко в эфире телемарафона.

Смотрите также Рои дронов с ИИ готовы изменить боевые действия, – FT

Что известно о ситуации возле Северска?

По словам военной, российские оккупанты не зашли в город. Враг находится под огневым контролем, а потому пытается просачиваться малыми менее заметными группами без тяжелой техники.

Бригада принимает все меры для того, чтобы не допустить заход противника в сам город. Увеличение "серой зоны" на самом деле немножко нам помогает в том плане, что у нас есть большее время для осуществления поражения по противнику. То есть мы его засекаем в "серой зоне" и успеваем нанести по нему огневое поражение до того, как он подойдет к нашим позициям,

– рассказала Юлия Микитенко.

Россияне пытаются найти любые пробелы в украинской обороне, однако Силы обороны ее держат. Вражеские штурмы терпят неудачи.

Командующая взвода БпЛА говорит, что сейчас на Северском направлении наблюдается привычная ситуация, когда к ним приближается два-три российских солдата. По ним сразу же осуществляется корректировка. Однако агрессор несколько накапливается до 10-13 человек и затем пытается делать пешие атака на украинские подразделения. Несмотря на это, критического наращивания войск противника нет, а защитники готовы к любым сценариям.

По словам Юлии Микитенко, основную опасность для наших военных несут российские дроны на оптоволокне. Поэтому враг пытается чаще использовать именно такое вооружение.

"Наша служба РЭБ быстро обнаруживает и, соответственно, очень активно работает на подавление. То есть, из имеющихся аналоговых и цифровых дронов реально в нашу сторону может долететь процентов 20 от всего, что летит. Но вот с дронами на оптоволокне на самом деле есть определенные трудности, потому что их по радиопеленгу невозможно обнаружить. Единственное, что когда мы можем их обнаруживать, это по факту уже визуально, когда мы слышим, что они подлетают", – говорит военная.

Ситуация на Северском направлении сегодня: показываем на карте

Что известно о наступлении оккупантов на Северском и других направлениях фронта?