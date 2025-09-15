Російські військові роблять все можливе, аби зайти в Сіверськ, однак окупувати місто не можуть через низку проблем. На цьому напрямку фронту дещо збільшилася "сіра зона", що допомагає військовим краще виявляти поосування ворога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова командирки взводу БпЛА розвідувальної роти 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи Юлії Микитенко в ефірі телемарафону.

Що відомо про ситуацію біля Сіверська?

За словами військової, російські окупанти не зайшли у місто. Ворог перебуває під вогневим контролем, а тому намагається просочуватися малими менш помітними групами без важкої техніки.

Бригада вживає всіх заходів для того, щоб не допустити захід противника в саме місто. Збільшення "сірої зони" насправді трошки нам допомагає в тому плані, що у нас є більший час для здійснення ураження по противнику. Тобто ми його засікаємо в "сірій зоні" і встигаємо нанести по ньому вогневе ураження до того, як він підійде до наших позицій,

– розповіла Юлія Микитенко.

Росіяни намагаються знайти будь-які прогалини в українській обороні, однак Сили оборони її тримають. Ворожі штурми зазнають невдач.

Командувачка взводу БпЛА каже, що зараз на Сіверському напрямку спостерігається звична ситуація, коли до них наближається два-три російських солдати. По них одразу ж здійснюється коригування. Однак агресор дещо накопичується до 10-13 осіб і потім намагається робити піші атака на українські підрозділи. Попри це, критичного нарощування військ противника немає, а захисники готові до будь-яких сценаріїв.

За словами Юлії Микитенко, основну небезпеку для наших військових несуть російські дрони на оптоволокні. Тож ворог намагається частіше використовувати саме таке озброєння.

"Наша служба РЕБ швидко виявляє і, відповідно, дуже активно працює на подавлення. Тобто, з наявних аналогових і цифрових дронів реально в нашу сторону може долетіти відсотків 20 від усього, що летить. Але ось з дронами на оптоволокні насправді є певні труднощі, тому що їх по радіопеленгу неможливо виявити. Єдине, що коли ми можемо їх виявляти, це по факту вже візуально, коли ми чуємо, що вони підлітають", – говорить військова.

Ситуація на Сіверському напрямку сьогодні: показуємо на карті

Що відомо про наступи окупантів на Сіверському та інших напрямках фронту?