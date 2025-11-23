Любимая тактика, – полковник США в отставке раскрыл план России на Запорожье

Россияне продолжают продвигаться на Запорожском направлении. На этом участке фронта они могут действовать по тому же сценарию, который использовали в 2024 году на Покровском направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник США в отставке Джон Свит, отметив то, как именно оккупанты будут действовать на Запорожье. Он указал, на какой задаче нужно сконцентрировать внимание Украине.

К слову Несколько направлений: эксперт указал, куда Россия мобилизует людей с оккупированных территорий

Как будут действовать россияне на Запорожском направлении?

"Это любимая тактика России – окружение городов. Под окружением я имею в виду то, что россияне определяют цель и пытаются охватить ее с правого и левого флангов, затем замкнуть кольцо и загнать силы, обороняющихся, в ловушку", – объяснил полковник США в отставке.

Какова ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Согласно этой тактике, Россия применяет сначала простое или двойное окружение. Мир предположил, что россияне попытаются это сделать и в Запорожье.

Обратите внимание! По мнению военного обозревателя Ивана Тимочко, оккупантам не удалось наступать возле Степногорска в сторону Запорожья возле русла Днепра, поэтому они выбрали направление ближе к линии фронта – где имеют логистические пути – Гуляйпольский. Также они решили попробовать взять под контроль логистические центры и трассу, соединяющую Гуляйполе и Александровку.

"Ключевым является то, чтобы выявить, где находятся эти силы, и уничтожить до их появления на поле боя. Это нелегкая задача", – отметил Джон Свит.

Разведчики, занимающиеся поиском вражеских войск, должны выявить эти цели, чтобы средства поражения – артиллерия, ракеты Tomahawk, если они когда-то будут на вооружении в Украине, или Storm Shadow могли, по словам полковника США в отставке, эффективно поражать эти силы в момент их сосредоточения для наступления.

Что происходит в Запорожье?