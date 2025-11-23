Любимая тактика, – полковник США в отставке раскрыл план России на Запорожье
- Россия продолжает продвигаться на Запорожском направлении, используя тактику, которую применяла у Покровска.
- Джон Свит подчеркивает необходимость выявлять и уничтожать российские силы до их появления на поле боя, чтобы предотвратить их наступление.
Россияне продолжают продвигаться на Запорожском направлении. На этом участке фронта они могут действовать по тому же сценарию, который использовали в 2024 году на Покровском направлении.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник США в отставке Джон Свит, отметив то, как именно оккупанты будут действовать на Запорожье. Он указал, на какой задаче нужно сконцентрировать внимание Украине.
Как будут действовать россияне на Запорожском направлении?
"Это любимая тактика России – окружение городов. Под окружением я имею в виду то, что россияне определяют цель и пытаются охватить ее с правого и левого флангов, затем замкнуть кольцо и загнать силы, обороняющихся, в ловушку", – объяснил полковник США в отставке.
Согласно этой тактике, Россия применяет сначала простое или двойное окружение. Мир предположил, что россияне попытаются это сделать и в Запорожье.
Обратите внимание! По мнению военного обозревателя Ивана Тимочко, оккупантам не удалось наступать возле Степногорска в сторону Запорожья возле русла Днепра, поэтому они выбрали направление ближе к линии фронта – где имеют логистические пути – Гуляйпольский. Также они решили попробовать взять под контроль логистические центры и трассу, соединяющую Гуляйполе и Александровку.
"Ключевым является то, чтобы выявить, где находятся эти силы, и уничтожить до их появления на поле боя. Это нелегкая задача", – отметил Джон Свит.
Разведчики, занимающиеся поиском вражеских войск, должны выявить эти цели, чтобы средства поражения – артиллерия, ракеты Tomahawk, если они когда-то будут на вооружении в Украине, или Storm Shadow могли, по словам полковника США в отставке, эффективно поражать эти силы в момент их сосредоточения для наступления.
Что происходит в Запорожье?
Оккупанты за последние сутки предприняли 18 попыток наступления на Гуляйпольском направлении. Однако Силы обороны отбили все атаки врага у населенных пунктов Яблочное, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое.
Также неспокойно было на Ореховском направлении. Противник три раза пытался атаковать украинские силы вблизи Малой Токмачки, Приморского и Степногорска.
Аналитики Института изучения войны характеризуют ситуацию на Гуляйпольском направлении как критически напряженную. Россияне пытаются наступать с целью отрезать Гуляйполе с северо-востока, чтобы, возможно, подготовить предпосылки для захвата города с востока.
Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что враг, действуя достаточно активно на отдельных участках, не прибегает к масштабному прорыву в сторону Орехова или Запорожья, потому что не может обеспечить темп для выхода на оперативное пространство. Поэтому россияне сосредотачиваются только на локальных целях, и это означает, что возможности противника ограничены.